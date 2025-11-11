ضبط المتهم بإنهاء حياة معلم أزهري أثناء الصلاة داخل مسجد بقرية قرقطان بقنا

ضبطت أجهزة الأمن بـ قنا، المتهم بإنهاء حياة معلم أزهري داخل مسجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.

وكانت أجهزة الأمن بـ قنا، تلقت إخطاراً يفيد مصرع معلم متأثراً بضربات شوم وجهها له شخص أثناء أداء الصلاة داخل مسجد بقرية قرقطان التابعة لمركز نقادة.

وتبين من المعلومات الأولية وقتها، مصرع محمود أحمد محمود حامد وشهرته محمود فتحى الغم 50 عاماً، بضربات شوم أثناء تواجده داخل مسجد بقرية قرقطان.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عمه، لوجود خلافات بينهم، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم وكشف دوافع الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.