قنا .. جهود أمنية مكثفة لكشف غموض مقـ.ـتل سائق توك توك في قفط

تكثف أجهزة الأمن بقنا، جهودها لكشف ملابسات مصرع سائق توك توك بطعنات متفرقة بالجسم، أثناء تواجده بأحد الشوارع بوسط مدينة قفط جنوب قنا.

كانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع محمود شعبان ٣٠ عاماً، بطعنات متفرقة فى الجسم أثناء مروره فى أحد الشوارع بمدينة قفط.

تبين من المعلومات الأولية، أن المتهم هاجم المجنى عليه أثناء مروره بالتوك توك، وسدد له عدة طعنات أنهت حياته فى الحال، وتمكن بعدها من الفرار.

دفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قفط التخصصي، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.