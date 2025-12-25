الكويت تدعو لتضافر الجهود الدولية والإقليمية لحل الأزمة اليمنية

أكدت الكويت في بيان لوزارة الخارجية، يوم الخميس أنها تتابع كافة المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها "تتابع دولة الكويت بحرص كافة المساعي الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام في الجمهورية اليمنية الشقيقة".

وأكدت الخارجية الكويتية أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لخفض التصعيد، وتهيئة بيئة سياسية بناءة تقوم على الحوار والتفاهم، بما يسهم في معالجة مختلف التحديات، ويحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويلبي تطلعات شعبه الشقيق نحو مستقبل آمن ومستقر ويضع حدًا لمعاناته .

وأشارت إلى أنه تدعم الجهود الإقليمية المبذولة بالتنسيق مع الأشقاء، والمساعي التي تقودها السعودية والإمارات العربية، الهادفة إلى تثبيت التهدئة، ودفع العملية السياسية، وصولًا إلى حل شامل ومستدام في اليمن.