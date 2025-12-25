سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 25-12-2025

استقر سعر الذهب في دولة الكويت خلال تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 25-12-2025 ودون أي تغيير يذكر

ثبات سعر الذهب في الكويت

وظل سعر المعدن النفيس مستقرًا كما هو منذ تداولات أمس وحتي قبل قليل داخل محلات تداول الذهب بمختلف البلاد.

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر جرام عيار 24 الأعلى فئة نحو 44.25 دينار كويتي

سعر عيار 22 اليوم

سجل سعر عيار 22 نحو 40.55 دينار كويتي

سعر عيار 21 اليوم

وبلغ سعر عيار 21 نحو 38.175 دينار كويتي

سعر عيار 18 اليوم

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 33.175 دينار كويتي

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر عيار 14 الأقل فئة نحو 25.8 دينار كويتي

سعر عيار 12 اليوم

وبلغ سعر عيار 12 الأدني نحو 22.125 دينار كويتي

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 1376.15 دينار كويتي

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 309.7 دينار كويتي

سعر أوقية الذهب بالدولار اليوم

وبلغت تسعيرة أوقية الذهب بالدولار نحو 4479 دولار.