عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة

نسقت الجهات العراقية مع الأردن عملية إجلاء عدد من المواطنين العراقيين كانوا عالقين في قطاع غزة، الذي تعرض لعدوان إسرائيلي غاشم على مدار 24 شهرا متواصلة.

نقل العراقيين من غزة

وقالت سفارة بغداد بعمان، إنها نفذت بالتعاون مع الجهات الأردنية المختصة، في 23 ديسمبر الجاري، عملية إجلاء عدد من المواطنين العراقيين وذويهم الذين كانوا عالقين في قطاع غزة، وذلك في إطار مسؤولياتها في رعاية شؤون المواطنين العراقيين في الخارج.

وأعربت السفارة العراقية في بيان لها عن خالص شكرها وتقديرها للجهات الأردنية على ما أبدته من تعاون وتسهيلات أسهمت في إنجاح هذه العملية الإنسانية، مؤكدةً عمق علاقات الأخوّة التاريخية التي تربط جمهورية العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده من تنسيق وثيق في مختلف الظروف.

واستقبل السفير العراقي في الأردن عمر البرزنجي، المواطنين لدى وصولهم إلى الأراضي الأردنية، حيث رحّب بهم واطمأن على سلامتهم، مؤكدًا وقوف السفارة إلى جانب أبناء الجالية العراقية وتقديم الدعم اللازم لهم، بحسب ما أفادت به صحيفة الدستور الأردنية.

وجرى تأمين نقل المواطنين العراقيين إلى بلادهم بالتنسيق مع الجهات العراقية المعنية، حيث رافقهم عدد من دبلوماسيي السفارة في رحلتهم من العاصمة عمّان إلى المنفذ الحدودي، استكمالًا للإجراءات وضمانًا لوصولهم الآمن.