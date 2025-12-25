لبنان: الانتهاء من حصر السلاح في جنوب الليطاني

أكد وزير التنمية الإدارية اللبناني فادي مكي، يوم الخميس الانتهاء من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وسيجري قريبا حصر السلاح في شمال نهر الليطاني.

حصر السلاح في لبنان

وقال وزير التنمية الإدارية اللبناني، في تصريحات لفضائية "العربية" إن سرعة حصر السلاح شمال الليطاني تعتمد على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مكي أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أعلن السبت الماضي أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني باتت على بعد أيام من الانتهاء، مؤكدًا أن الدولة أصبحت جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر، وذلك استنادًا إلى الخطة الموضوعة من قبل الجيش اللبناني.

ورفض الجيش اللبناني الدخول إلى منازل المدنيين في جنوب البلاد أو مصادرة سلاح حزب الله دون الحصول على إذن قضائي أو موافقة أصحاب المنازل، رغم ما وصفته القناة بضغوط إسرائيلية–أمريكية تمارس داخل لجنة تنفيذ التفاهمات.