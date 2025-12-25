قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد واقعة تصوير ريهام عبد الغفور.. أشرف زكي: قرارات جديدة تتعلق بتصوير العزاءات والفعاليات قريبا
ضياء رشوان: استقبال نتنياهو لترامب في 29 ديسمبر شرارة لانطلاق المرحلة الثانية في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من شبورة وفرص لسقوط أمطار
الإسماعيلي يفوز على بيراميدز بثلاثية في كأس عاصمة مصر
محمد صلاح يطارد رقم مدربه أمام جنوب أفريقيا
إبراهيم عادل: دعم الجمهور أول طريق لتحقيق لقب أمم إفريقيا
رئيس الطائفة الإنجيلية: الاستقرار في مصر له طعم خاص بفضل قيادة الرئيس السيسي
مصر تسعي لفك عقدة 19 عامًا أمام جنوب أفريقيا في الكان
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
أخبار العالم

لبنان: الانتهاء من حصر السلاح في جنوب الليطاني

قسم الخارجي

أكد وزير التنمية الإدارية اللبناني فادي مكي، يوم الخميس الانتهاء من حصر السلاح في جنوب الليطاني، وسيجري قريبا حصر السلاح في شمال نهر الليطاني.

حصر السلاح في لبنان

وقال وزير التنمية الإدارية اللبناني، في تصريحات لفضائية "العربية" إن سرعة حصر السلاح شمال الليطاني تعتمد على انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مكي أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بحصر السلاح بيد الدولة.

وكان رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أعلن السبت الماضي أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني باتت على بعد أيام من الانتهاء، مؤكدًا أن الدولة أصبحت جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر، وذلك استنادًا إلى الخطة الموضوعة من قبل الجيش اللبناني.

ورفض الجيش اللبناني الدخول إلى منازل المدنيين في جنوب البلاد أو مصادرة سلاح حزب الله دون الحصول على إذن قضائي أو موافقة أصحاب المنازل، رغم ما وصفته القناة بضغوط إسرائيلية–أمريكية تمارس داخل لجنة تنفيذ التفاهمات.

