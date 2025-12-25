قطر تؤكد ضرورة حل القضايا اليمنية عبر الوسائل السلمية وحفظ وحدة الأراضي

أعربت قطر عن دعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في اليمن، مشددة في هذا السياق على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها دعم الدوحة التام للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.

وأعربت الخارجية القطرية عن دعمها للجهود التي تقودها السعودية والإمارات الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ودفع مسار التهدئة في اليمن.