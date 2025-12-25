البرهان وأردوغان يبحثان في أنقرة سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون المشترك

أجرى الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان فى أنقرة اليوم /الخميس/ مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي تتعلق بترقية وتنمية العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الرئيسين تطرقا خلال المباحثات إلى القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما الأوضاع في الشرق الأوسط والقرن الإفريقي؛ ومستجدات الوضع في السودان والجهود الرامية لإحلال السلام.

كما تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء السلام والاستقرار في السودان.. حيث تم التأكيد على موقف تركيا الثابت الداعم لوحدة وسيادة السودان وسلامة أراضيه.

كما تطرقت المباحثات إلى استعداد تركيا لتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودانيين في مواجهة الظروف الإنسانية الحالية. وذلك من خلال المساعدات التي تقدمها وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في مجال العون الإنساني.

كما أكدت المباحثات على ضرورة وقف الجرائم التي ترتكب ضد الشعب السوداني ومحاسبة المسؤولين عنها.

