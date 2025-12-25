رئيس أركان جيش الاحتلال: الحرب نشطة في كل الجبهات والمعركة لم تنتهِ

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، تعليماته للجنرالات في هيئة الأركان باستخدام اسم " حرب القيامة " فقط من الآن فصاعدًا.

وقال زامير إن كل الجبهات نشطة، والمعركة لم تنتهِ، وما زالت أمامنا تحديات جمّة، واعتبارا من اليوم يجب استخدام الاسم الرسمي للحرب فقط وهو "حرب القيامة".

وفي سياق متصل، صوّت النواب في الكنيست الإسرائيلي بالإجماع مساء الأربعاء لصالح القراءة النهائية لمشروع قانون حكومي يُجيز للجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سرًا، مُمدّدين بذلك لمدة عام إجراءً مؤقتًا أُقرّ في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

ولاقى إقرار القانون انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اتهمته بتقويض الحماية القانونية وانتهاك حقوق الخصوصية.

كان القانون في البداية يُجيز اختراق أنظمة كاميرات المراقبة لمنع أو إحباط وصول جهات خبيثة إليها، شريطة أن تُشكّل المواد المرئية خطرًا على الأمن القومي أو عمليات الجيش الإسرائيلي المرتبطة بالحرب في غزة إلا أن التمديد الأخير يفصل هذا التفويض عن حالة "العمليات العسكرية الكبيرة" الجارية.