جندي إسرائيلي يدهس فلسطينيًا أثناء الصلاة قرب رام الله | شاهد

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر مساء الخميس، أن جندي احتياط يقود مركبة رباعية الدفع دهس فلسطينياً كان يصلي على جانب الطريق في قرية دير جرير قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

دهس فلسطيني خلال الصلاة

ويُظهر مقطع فيديو للحادثة، متداول على الإنترنت، الجندي الاحتياطي مسلحاً ويرتدي ملابس مدنية، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأوضح جيش الاحتلال أنه تلقى بلاغاً في وقت سابق من اليوم عن "إطلاق نار من قبل مدني إسرائيلي" في دير جرير، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادثتين نفذهما الشخص نفسه.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه مصادرة سلاح الجندي الاحتياطي، وإنهاء خدمته "نظراً لخطورة الحادثتين".

واختتم البيان بالقول: "يدين الجيش الإسرائيلي بشدة أي عمل عنيف، وينظر إليه بجدية بالغة، ويطالب جنوده وقادته بالتصرف وفقاً لقيم روح الجيش الإسرائيلي" ويجري التحقيق في مزاعم وقوع إصابات.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أنه تم القبض على أربعة أشخاص كانوا يخططون للهجوم في منطقة جايوس، قرب كالكيليا.

كما أعلن الجيش، في حوادث منفصلة، ​​عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم في منطقتي كفل حارس ودير استيا بتهمة إلقاء الحجارة على طريق رئيسي.