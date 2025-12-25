قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طيار يثير الجدل بتصريحاته عن مشاهدة الكائنات الفضائية.. ما القصة؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية

ملك ريان

شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في فعالية مكالمات تتبع سانتا كلوز التي تنظمها قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية “نوراد”، وهي الفعالية السنوية التي تهدف إلى إدخال البهجة على الأطفال حول العالم عشية عيد الميلاد. وخلال المكالمات، تحدث ترامب مع عدد من الأطفال الذين اتصلوا للاستفسار عن موقع سانتا ومسار رحلته حول العالم، في أجواء احتفالية تقليدية تجمع بين المرح والخيال المرتبطين بالعيد.


 

إلا أن مشاركة ترامب لم تخلُ من طابع سياسي، إذ استغل المناسبة لإطلاق رسائل تتماشى مع خطابه المعروف، حيث تطرق في بعض حديثه إلى قضايا تتعلق بالوضع الأمريكي والقيادة والسياسات العامة، ما أثار تفاعلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي. واعتبر متابعون أن إدخال الرسائل السياسية في مناسبة موجهة بالأساس للأطفال يتجاوز الطابع الترفيهي للفعالية، بينما رأى آخرون أن الأمر يعكس أسلوب ترامب المعتاد في استثمار أي ظهور عام لتأكيد مواقفه.


 

وتُعد مكالمات تتبع سانتا التي تنظمها NORAD تقليدًا سنويًا يعود إلى عقود، وتشارك فيه شخصيات عامة ومسؤولون لإضفاء أجواء احتفالية وتعريف الأطفال بدور القيادة العسكرية في إطار مبسط وودي. وتأتي مشاركة ترامب هذا العام لتضيف بعدًا مختلفًا للفعالية، حيث جمعت بين أجواء عيد الميلاد ورسائل سياسية أثارت الجدل، وأعادت تسليط الضوء على حضوره الإعلامي المستمر حتى في المناسبات ذات الطابع الاحتفالي


 

