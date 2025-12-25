فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة

أفادت وكالة بلومبيرج أن هيئة رقابية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حمّلت شركة لوكهيد مارتن، عملاق صناعة الدفاع، مسؤولية سوء صيانة أسطول طائرات إف-35 الأمريكية.

عيب خطير في إف 35

ومن المعروف أن طائرات إف-35 هي أكثر الطائرات المقاتلة الشبحية تطوراً في العالم، إلا أن أسطولها الأمريكي لم يتمكن من التحليق إلا لنصف المدة المتوقعة بسبب سوء الصيانة.

وذكر التقرير، استناداً إلى نتائج مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع، أن متوسط ​​معدل جاهزية طائرات إف-35 بلغ 50%، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم محاسبة وزارة الدفاع الأمريكية لشركة لوكهيد مارتن بشكل منتظم على الأداء الضعيف المتعلق بصيانة هذه الطائرات.

وخلصت عملية التدقيق إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية دفعت لشركة لوكهيد مارتن حوالي 1.7 مليار دولار دون أي تعديل اقتصادي، على الرغم من أن الطائرات كانت غير جاهزة للتحليق لنحو نصف الوقت، ولم تستوفِ الحد الأدنى من متطلبات الخدمة العسكرية، وفقاً للتقرير.

ولم ترد شركة لوكهيد مارتن على الفور على طلب وكالة رويترز للتعليق.

اتفاق بين إسرائيل وشركة لوكهيد مارتن

أعلنت شركة لوكهيد مارتن، في بيان لها يوم الأربعاء، عن اتفاقها مع هيئة التعاون الصناعي الإسرائيلية (ICA) على تمديد شراكتهما لأربع سنوات أخرى.

وتتيح اتفاقية التعاون الصناعي الشاملة، الموقعة بين هيئة التعاون الصناعي الإسرائيلية وشركة أجنبية، للشركة بيع منتجاتها بسهولة أكبر في إسرائيل.

ووفقًا للبيان، وقعت لوكهيد مارتن وإسرائيل اتفاقيات تعاون لأول مرة عام 2005، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الشركة أكثر من 4 مليارات دولار في الدولة اليهودية.