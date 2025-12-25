قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالشوم.. إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بقرية الجبلاو بقنا
العلماء يحذرون من احتمال اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالقمر .. ما القصة؟
9 ضحايا.. انتهاء أعمال البحث بأنقاض عقار إمبابة بعد استخراج آخر جثة
تحمل الكثير لاستقرار الوطن.. مصطفى بكري: المواطن يهمه تحسن أحوال المعيشة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وأمطار.. تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية 2025
محمد غنيم رائد زراعة الكلى بالعالم: لم يكن حلمي دخول كلية الطب.. وتعرضت للتنمر بالمدرسة
الكنيست يقر قانونا يسمح لجيش الاحتلال باختراق كاميرات المراقبة سرا
عطل مفاجئ يوقف خدمات إنستاباي Instapay
الهيئة الوطنية تنتهى من التجهيزات لتصويت المصريين بالداخل بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات النواب
رأس السنة الجديدة 2026 عطلة رسمية في مصر أم لا؟ الحكومة توضح
استقرار أسعار العملات في مصر بعد خفض الفائدة الخميس 25 ديسمبر 2025
فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

فضيحة إف-35.. كشف عيب خطير في المقا.تلة الأمريكية بسبب سوء الصيانة

إف-35
إف-35
ناصر السيد

أفادت وكالة بلومبيرج أن هيئة رقابية تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية حمّلت شركة لوكهيد مارتن، عملاق صناعة الدفاع، مسؤولية سوء صيانة أسطول طائرات إف-35 الأمريكية.

عيب خطير في إف 35

ومن المعروف أن طائرات إف-35 هي أكثر الطائرات المقاتلة الشبحية تطوراً في العالم، إلا أن أسطولها الأمريكي لم يتمكن من التحليق إلا لنصف المدة المتوقعة بسبب سوء الصيانة.

وذكر التقرير، استناداً إلى نتائج مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع، أن متوسط ​​معدل جاهزية طائرات إف-35 بلغ 50%، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم محاسبة وزارة الدفاع الأمريكية لشركة لوكهيد مارتن بشكل منتظم على الأداء الضعيف المتعلق بصيانة هذه الطائرات.

وخلصت عملية التدقيق إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية دفعت لشركة لوكهيد مارتن حوالي 1.7 مليار دولار دون أي تعديل اقتصادي، على الرغم من أن الطائرات كانت غير جاهزة للتحليق لنحو نصف الوقت، ولم تستوفِ الحد الأدنى من متطلبات الخدمة العسكرية، وفقاً للتقرير.

ولم ترد شركة لوكهيد مارتن على الفور على طلب وكالة رويترز للتعليق.

اتفاق بين إسرائيل وشركة لوكهيد مارتن

أعلنت شركة لوكهيد مارتن، في بيان لها يوم الأربعاء، عن اتفاقها مع هيئة التعاون الصناعي الإسرائيلية (ICA) على تمديد شراكتهما لأربع سنوات أخرى.

وتتيح اتفاقية التعاون الصناعي الشاملة، الموقعة بين هيئة التعاون الصناعي الإسرائيلية وشركة أجنبية، للشركة بيع منتجاتها بسهولة أكبر في إسرائيل.

ووفقًا للبيان، وقعت لوكهيد مارتن وإسرائيل اتفاقيات تعاون لأول مرة عام 2005، ومنذ ذلك الحين، استثمرت الشركة أكثر من 4 مليارات دولار في الدولة اليهودية.

