قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تعطل الصفقة.. حيرة أمريكية بين تعزيز العلاقات مع السعودية وحماية أسرار F35

إف 35
إف 35
ناصر السيد

نشر موقع "فوكس نيوز" اليوم السبت تقريرا بشأن الحيرة الأمريكية حول صفقة السلاح المزمع تنفيذها بين الولايات المتحدة والسعودية، بشراء المملكة مقاتلات "إف 35" F35 بسبب الخوف من تسريب أسرارها إلى الصين.

صفقة إف 35 إلى السعودية

وقال التقرير إن حملة الصين العدوانية تبرز لسرقة التكنولوجيا العسكرية الأمريكية كقلق رئيسي في الجدل الدائر حول ما إذا كان ينبغي على الولايات المتحدة بيع طائرات إف-35  المقاتلة إلى السعودية، وفقًا لخبراء وكبار القادة العسكريين المتقاعدين.

صرح الجنرال (المتقاعد) تشارلز والد، الضابط السابق في القوات الجوية الأمريكية ونائب قائد القيادة الأوروبية الأمريكية السابق، بأن الولايات المتحدة رفضت بالفعل عرضي الإمارات العربية المتحدة وتركيا بسبب مخاوف من استغلال التكنولوجيا الصينية.

وقال والد: "أبلغنا تركيا بأنها لن تحصل على طائرة إف-35. وأخبرنا الإمارات العربية المتحدة بأنها لن تحصل عليها لوجود مخاوف من احتمال نقل التكنولوجيا إلى الصين".

وأضاف والد خلال إحاطة إعلامية في معهد جينسا هذا الأسبوع: "ربما تكون هذه أكبر مشكلة في حصول السعودية على طائرة إف-35... ليس لأنهم سيسلمونها للصينيين، بل لأن الصينيين قد يستغلون ذلك من خلال المعلومات الاستخباراتية، ويكتسبون قدرات من ذلك، لكنني لست قلقًا بقدر البعض".

وقال الخبير في الشؤون الصينية، جوردون تشانج، إن بكين أثبتت بالفعل قدرتها على اختراق برامج الدفاع الأمريكية، وينبغي افتراض أنها تستهدف طائرة إف-35 مرة أخرى. 

وصرح تشانغ لفوكس نيوز ديجيتال: "يجب أن نفترض أن الصين تمتلك كل شيء بالفعل. لقد سرقوا الطائرة بأكملها مرة واحدة. وربما فعلوا ذلك مرة أخرى".

وجادل بأن على واشنطن أن توازن بين المخاطر والفوائد الاستراتيجية لتعزيز العلاقات مع الرياض. وقال: "نحن بحاجة إلى ترسيخ العلاقة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خاصة إذا ساعده ذلك على توقيع اتفاق إبراهيم. فليُجرّد من طائرات إف-35".

حصول كوريا الجنوبية على طائرات إف-35

وأضاف أن شركاء الولايات المتحدة الآخرين قد يشكلون مخاوف أكبر، موضحا "أنا أكثر قلقًا بشأن حصول كوريا الجنوبية على الطائرة وتسليمها الخطط للصين".

تورطت أجهزة الاستخبارات الصينية لسنوات في محاولات استغلال التكنولوجيا العسكرية والفضائية الأمريكية، بما في ذلك تصاميم طائرات التخفي، وأنظمة الدفع، وإلكترونيات الطيران المتقدمة. وسبق أن ربط مسؤولون أمريكيون جهات سيبرانية صينية بعمليات سرقة استهدفت برامج دفاعية أمريكية رائدة، بما في ذلك مكونات تشبه تلك الموجودة في مقاتلات الجيل الخامس.

في ظل هذه الظروف، تدرس الولايات المتحدة الموافقة على طلب المملكة العربية السعودية لشراء طائرة إف-35 كجزء من مفاوضات أوسع نطاقًا تتضمن ضمانات دفاعية وإمكانية تحقيق تقدم دبلوماسي مع إسرائيل.

مراقبة المبيعات العسكرية الأمريكية

صرح الفريق (المتقاعد) روبرت آشلي، المدير السابق لوكالة استخبارات الدفاع، بأن الولايات المتحدة تستخدم بروتوكولات مراقبة المبيعات العسكرية الأجنبية للحد من المخاطر، لكن هذه الحماية ليست مثالية. 

وأضاف آشلي: "من بين الإجراءات التي نقوم بها من خلال المبيعات العسكرية الأجنبية بروتوكول مراقبة حالات الاستخدام النهائي. نراقب عن كثب كيفية استخدام هذه الأنواع من الأنظمة المتقدمة... لكنها ليست مطلقة".

التفوق العسكري النوعي لإسرائيل

على الرغم من التهديد الصيني، قال القادة المتقاعدون إنهم لا يعتقدون أن استحواذ السعودية على طائرات إف-35 سيُقوّض التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

أكد والد أن الطيارين والمخططين والمهندسين الإسرائيليين يتمتعون بمستوى متفوق من التدريب والابتكار. وقال والد: "هناك فرق كبير بين قدرات الطيارين الإسرائيليين الفعلية وقدرات الدول الأخرى". وأضاف أن إسرائيل دمجت ترقياتها الخاصة في الطائرة. "عدّل الإسرائيليون طائراتهم إف-35 قليلاً... لقد ابتكروا أو طوروا [قدرات إضافية] قبيل الهجوم على إيران".

وأشار والد إلى أنه حتى في حال الموافقة، لن تستلم الرياض الطائرة لسنوات. وقال: "على أقل تقدير، هناك فرصة خمس سنوات تقريبًا قبل أن يحدث ذلك إذا حصلوا على إف-35".

الصين تعطل الصفقة حيرة أمريكية السعودية إف 35 صفقة إف 35 إلى السعودية كوريا الجنوبية الاستخبارات الصينية المبيعات العسكرية الأمريكية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المتهم في انتظار المحاكمة| مأساة إيمان ضحية العنف والتعذيب على يد زوجها: أشعل النار في جسدها داخل البلكونة.. وشقيقتها تتحدث

الاعب رمضان صبحي

تفاصيل جلسة محاكمة رمضان صبحي بتهمة تزوير محررات بمعهد سياحة وفنادق..حبس نجم بيراميدز لحين الفصل في القضية

وزيرة التنمية المحلية

إحالة بعض مخالفات البناء للنيابة المختصة.. وإزالة أدوار مخالفة بالقاهرة

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد