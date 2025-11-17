قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه يعتزم الموافقة على بيع طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-35 إلى السعودية، وذلك قبل يوم من استضافته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة دبلوماسية.

السعودية تشتري إف 35

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سأقول إننا سنفعل ذلك. سنبيع طائرات إف-35"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ستُمثل هذه الصفقة تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية، وقد تُغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، وتُختبر مفهوم واشنطن للحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.

زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن السعودية طلبت شراء ما يصل إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز إف-35، وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات، تجاوزت عقبة رئيسية أمام البنتاجون قبل زيارة بن سلمان.

لطالما أبدى السعوديون اهتماماً بمقاتلات لوكهيد مارتن (LMT.N) وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز قبل أن يتحدث ترامب إن الرئيس يريد التحدث مع ولي العهد بشأن الطائرات، "ثم سنتخذ قرارا".