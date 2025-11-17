قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تستفيد بخصم 50% على المخالفات المرورية؟
واقعة مثيرة.. رئيس حي شرق شبرا الخيمة ينقل مكتبه لـ ترابيزة في الشارع
قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية
متوقع خروجه من المستشفى غدا.. آخر تطورات الحالة الصحية لعمر خيرت
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
الأهلي يجهز أول عرض رسمي لضم إبراهيما ديباتي من جايس السويدي
هكشفهم بالأسماء.. أحمد حسن: لاعبون رفضوا الانضمام لمنتخب مصر في كأس العرب
هل يرحل كهربا عن القادسية الكويتي استجابة لطلب الجماهير برحيل المحترفين؟
خلال لقاء وزير الاستثمار.. شركة عالمية تعلن اهتمامها بدراسة الفرص الاستثمارية في مصر
موقف الأهلي من استعادة رامي ربيعة
الوطنية للانتخابات: من العيوب الجوهرية التي تؤثر على سلامة الانتخابات توجيه الناخبين
قطع عنها المياه والكهرباء.. محامي ميار نبيل يكشف مفاجأة عن احتجاز زوجها لها بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قبل وصول ولي العهد السعودي.. ترامب يوافق على بيع مقاتلات إف 35 للسعودية

ترامب وبن سلمان
ترامب وبن سلمان
ناصر السيد

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين بأنه يعتزم الموافقة على بيع طائرات مقاتلة أمريكية الصنع من طراز إف-35 إلى السعودية، وذلك قبل يوم من استضافته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جولة دبلوماسية.

السعودية تشتري إف 35

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: "سأقول إننا سنفعل ذلك. سنبيع طائرات إف-35"، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للأنباء.

ستُمثل هذه الصفقة تحولاً كبيراً في السياسة الأمريكية، وقد تُغير التوازن العسكري في الشرق الأوسط، وتُختبر مفهوم واشنطن للحفاظ على "التفوق العسكري النوعي" لإسرائيل.

زيارة ولي العهد السعودي إلى واشنطن

وذكرت رويترز في وقت سابق من هذا الشهر أن السعودية طلبت شراء ما يصل إلى 48 طائرة مقاتلة من طراز إف-35، وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات، تجاوزت عقبة رئيسية أمام البنتاجون قبل زيارة بن سلمان.

لطالما أبدى السعوديون اهتماماً بمقاتلات لوكهيد مارتن (LMT.N) وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لرويترز قبل أن يتحدث ترامب إن الرئيس يريد التحدث مع ولي العهد بشأن الطائرات، "ثم سنتخذ قرارا".

ولي العهد السعودي ترامب مقاتلات إف 35 السعودية الرئيس الأمريكي إف 35 الأمير محمد بن سلمان السعودية تشتري إف 35

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

وزير المالية

المالية: طرح سندات خزانة وصكوك بقيمة 28 مليار جنيه

ياسر عبدالحليم

رئيس جهاز تنمية حدائق أكتوبر يتفقد المشروعات الخدمية والسكنية بالمدينة

الشيخ زايد تجدد شهادات الأيزو

التميز مستمر.. الشيخ زايد تجدد شهادات الأيزو للعام الرابع على التوالي

بالصور

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

تعرف على سعر ام جى 5 موديل 2020 بسوق المستعمل

ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020
ام جى 5 موديل 2020

زينة تتصدر الترند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة
زينة تتصدر التريند بسبب مسلسل ورد وشوكولاتة وإطلالاتها الجريئة

بشكل خيالي.. تويوتا تكشف ملامح كورولا الجديدة 2026

تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026
تويوتا كورولا كونسبت 2026

فيديو

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد