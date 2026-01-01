مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

يلجأ بعض الأشخاص إلى الكذب سواء في الأمور الشخصية أو العاطفية أو المهنية لتحقيق مصالح معينة على حساب أشخاص آخرين بل وفي بعض الأحيان يكذب الاطفال على أهلهم أو الرجل على زوجته أو المرأة على زوجها لذا من المهم معرفة كيفية اكتشاف الشخص الكاذب.

علامات تكشف الكذب

ووفقا لما ذكره موقع verywellmind نعرض لكم بعض الأخطاء التي تكشف الكذب بسرعة أثناء حديث الأشخاص المخادعين.



الغموض الدائم بدون مبرر.

قلة التفاصيل لأنها تكشف الكذب بسرعة ويستحيل تأليف الكثير منها.

تكرار الأسئلة قبل الإجابة عليها.

تكرار نفس القصة مراراً وتكراراً.

التحدث بجمل ناقصة

شرح الأمور بترتيب زمني دقيق

بحيث يبدو أنه يردد نصاً تم التدرب عليه مسبقاً

عدم تقديم تفاصيل محددة عند التشكيك في الأحداث التي يسردها.

عدم تقديم إجابة مباشرة على سؤال بسيط بنعم أو لا

سلوكيات العناية الشخصية مثل اللعب بالشعر أو الضغط بالأصابع على الشفاه.

التغيرات الجسدية التي تشير إلى استجابة الكر والفر، مثل زيادة التعرق، وتوتر العضلات، والأرق، والتململ.

