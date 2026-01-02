قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد

حزب الوفد السابق
حزب الوفد السابق
معتز الخصوصي

تستقبل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبد العزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، طلبات المرشحين، غدا السبت 3 يناير، في تمام الساعة 11 صباحا.

وأكدت اللجنة، في بيان لها مساء اليوم الجمعة، التزامها بكامل الحياد والشفافية؛ باعتبارها على مسافة واحدة من المرشحين كافة، وأنها تعمل على أن تظهر انتخابات رئاسة الوفد بالشكل الذي يليق بحزب خرج من رحم الأمة وعمره تجاوز الـ 100 عام.

وأعلنت اللجنة، أن فتح باب الترشح واستقبال المرشحين سيبدأ من الحادية عشرة صباح غدٍ السبت 3 يناير، ويستمر لمدة 6 أيام، تنتهي في الخامسة من مساء الخميس 8 يناير 2026.

وأوضحت اللجنة أن مقر الاستقبال «قاعة سعد زغلول» التاريخية في المقر الرئيسي للحزب بـ 1 شارع بولس حنا في الدقي، لتكون مقراً رسمياً لاستقبال المرشحين، حيث تم تجهيزها بكل الوسائل اللوجستية التي تليق بهذا الحدث، على أن يكون رسم الترشح 100 ألف جنيه مصري، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع باسم حزب الوفد المصري.

وأكدت اللجنة، أن الجدول الزمنيى للطعون والتظلمات، سيكون يومي 10 و11 يناير 2026، على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الإثنين 12 يناير في تمام العاشرة صباحا.

وقررت اللجنة- وفقاً للعُرف المتبع في الانتخابات السابقة- إرساء مبدأ ترتيب المترشحين في استمارة الانتخاب ”طبقا للحروف الأبجدية".

وأوضحت اللجنة أن الأوراق والمستندات المطلوبة للترشح لرئاسة الوفد، تتضمن ما يلي:

1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى (سارية).

2- السيرة الذاتية للمرشح متضمنة البيانات الشخصية، والمؤهلات العلمية، والخبرة السياسية والحزبية، والمهنية والعامة.

3- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) موجهة باسم «حزب الوفد».

4- صورة من بطاقة عضوية الحزب أو إيصال سداد الاشتراكات.

5- إيصال سداد رسوم الترشح المقررة من خزينة الحزب.

وتابعت اللجنة فى بيانها: «ونحن نتولى تلك المسؤولية التاريخية؛ نعاهد الشعب المصري وجموع الوفديين، على تقديم مشهد انتخابي حضاري، يكون مضربا للأمثال في النزاهة والشفافية، بما يعكس عظمة حزب الوفد وتاريخه النضالي الطويل».

يُذكر أن رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة، حمل الرقم 45 و54 لسنة 2025، ونص القرار- الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2025- على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة 30 يناير 2026.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من.

- النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا.

وعضوية كلا من:

- النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد.

- النائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا.

- حاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي.

- اللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.

- الكاتب الصحفي حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل:

- أيمن محمد سيد المدير المالي.

- أحمد عزت المدير الإداري.

- علي حسن مدير شئون العضوية.

- أحمد عبد الله نائب مدير شئون العضوية.

انتخابات رئاسة حزب الوفد رئاسة حزب الوفد حزب الوفد طارق عبدالعزيز

