قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
المناعة تأتي للطفل من 4 أشياء.. تعرف عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: منح تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة رسالة طمأنة للمستثمرين

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الصناعة بشأن منح حزمة من التيسيرات الجديدة لإنقاذ المشروعات المتعثرة، موضحة أنها خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على دعم القطاع الصناعي ومساندة المستثمرين في مواجهة التحديات الاقتصادية.


وأشارت «الكسان»، في تصريح خاص لموقع «صدى البلد»، إلى أن هذه التيسيرات تسهم في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والحفاظ على العمالة القائمة، فضلًا عن تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، بما يدعم الاقتصاد الوطني .

جاء ذلك بعد أن أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في خطوة تستهدف دعم المستثمرين الجادين، والحفاظ على استمرارية المشروعات الصناعية، وتسريع دخولها إلى مرحلة التشغيل والإنتاج، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الصناعية وتعظيم الاستفادة من الأراضي المخصصة.

وأكدت الوزارة أن هذه التيسيرات، التي تنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتستهدف المشروعات التي تواجه تحديات في استكمال الإنشاءات أو الالتزام بالجداول الزمنية، مع مراعاة تحقيق التوازن بين دعم المستثمر والحفاظ على حقوق الدولة.

وتتضمن الحزمة منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الصناعية التي أنجزت أكثر من 75% من الإنشاءات وحصلت على رخصة البناء، على أن تستكمل خلالها المشروع وتستخرج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع إعفائها إعفاءً كاملًا من غرامات التأخير طوال فترة المهلة.


كما تقرر منح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي أنجزت نسبة بنائية تتراوح بين 50% إلى أقل من 75% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير المقررة عن الستة أشهر الأولى فقط، على أن يتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير وفقًا للقواعد المنظمة.

مجلس النواب وزير الصناعة المشروعات المتعثرة القطاع الصناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

دنيا سميرغانم

دنيا سمير غانم توجة رساله شكر لجمهورها وزوجها: أحلي مفاجأة بعيد ميلادي

الشامي

استقبال حافل بالورود لـ الشامي في مطار القاهرة قبل حفله بالزمالك| صور

ويل سميث

عازف يتهم ويل سميث بالتحرش الجنسي.. تفاصيل

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد