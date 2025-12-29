قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

برلماني: زيارة وزير الصناعة كامل الوزير لجيبوتي تعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون مع إفريقيا

كامل الوزير
كامل الوزير

أشاد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، بزيارة وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير إلى جمهورية جيبوتي، مؤكدًا أنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات الصناعة والنقل.

وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي، وفتح آفاق جديدة للمشاركة الفعّالة للشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ المشروعات الكبرى في جيبوتي، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل.

 وأكد أن اللقاءات مع المسؤولين في جيبوتي، وزيارة المشاريع والموانئ، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم، ستساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة تعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتوسيع مشاركتها في المشروعات الإفريقية الكبرى، حيث تتمتع الشركات المصرية بخبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة في مصر والدول العربية والإفريقية.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، أن التعاون في مجالات النقل البحري، السكك الحديدية، والطرق، والمناطق الصناعية،  مع جيبوتي سيكون له دور محوري في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

رمضان 2026 .. لقطات من مسلسل "بيبو" بطولة كزبرة

تجربة جديدة تبهر جمهور رمضان 2026.. دُرّة تكشف عن شخصية ميادة في «علي كلاي»

محمد الشرنوبي وبلال العربي

الشرنوبي: بمشي ورا قلبي واعتذرت عن فيلم قبل أسبوع من التصوير

