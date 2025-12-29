برلماني: زيارة وزير الصناعة كامل الوزير لجيبوتي تعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون مع إفريقيا

أشاد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، بزيارة وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير إلى جمهورية جيبوتي، مؤكدًا أنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات الصناعة والنقل.

وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي، وفتح آفاق جديدة للمشاركة الفعّالة للشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ المشروعات الكبرى في جيبوتي، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل.

وأكد أن اللقاءات مع المسؤولين في جيبوتي، وزيارة المشاريع والموانئ، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم، ستساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين.

وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة تعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتوسيع مشاركتها في المشروعات الإفريقية الكبرى، حيث تتمتع الشركات المصرية بخبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة في مصر والدول العربية والإفريقية.

واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، أن التعاون في مجالات النقل البحري، السكك الحديدية، والطرق، والمناطق الصناعية، مع جيبوتي سيكون له دور محوري في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.