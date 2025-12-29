قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هروب جماعي من مصحة إدمان غير مرخصة.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل
شريان جديد يربط أكتوبر بالقاهرة.. أحدث تصوير لأعمال الخط الرابع لمترو الأنفاق
حكم الدعاء بالمغفرة عند نهاية كل عام وبالإعانة في العام الجديد
الجماهير الجزائرية تخطف الأنظار بتنظيف المدرجات بعد الفوز على بوركينا فاسو | صور
ترمب يعلن تقدما كبيرا نحو اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا
وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة
طقس اليوم.. انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة وسقوط أمطار على تلك المناطق
سعر ومواصفات شيفروليه بليزر 2026 في السعودية
الشناوي أم شوبير.. من الأقرب لحراسة مرمى منتخب مصر أمام أنجولا؟
نصائح مفيدة لمنع تكثف بخار الماء على زجاج السيارات
وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات
مستمع من الطراز الأول.. وزير الخارجية: الرئيس السيسي يتعامل بمنتهى الرقي
محافظات

في حواره مع الصحفيين.. محافظ المنيا: الإعلام شريك أصيل في رسم الخطط المستقبلية

محافظ المنيا يلتقي نخبة من الصحفيين
ايمن رياض

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نخبة من الإعلاميين و الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة، في حوار مفتوح استهدف تعزيز جسور التواصل مع الجهاز التنفيذي، باعتبار الإعلام شريكاً فاعلاً في عملية التنمية ومرآة حقيقية تعكس نبض الشارع.

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بكل صاحب قلم حر وفكر مستنير، يحمل على عاتقه أمانة الكلمة ومسؤولية التنوير، مؤكدًا تقديره للدور الوطني الذي تقوم به الصحافة والإعلام في خدمة قضايا المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وأوضح محافظ المنيا أن فلسفة العمل داخل المحافظة تقوم على إتاحة الحقائق والبيانات للرأي العام بكل شفافية، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يثمّن ويحترم النقد البناء من منطلق وطني، والذي يسلط الضوء على المشكلات القائمة، ويطرح مقترحات وحلولًا عملية قابلة للتنفيذ، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز التكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة الإعلامية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للمنظومة الإعلامية في المتابعة الميدانية والرقابة المجتمعية على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مؤكدًا أن الرقابة الإعلامية تمثل سندًا قويًا للإدارة المحلية في مسيرتها نحو بناء «الجمهورية الجديدة» وتحسين جودة الحياة لأهالي المنيا.

سفراء الحقيقة 

وفي ختام اللقاء، شدد اللواء كدواني على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الإعلاميين هم «سفراء الحقيقة» والظهير الفكري الذي يعتمد عليه الجهاز التنفيذي في توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، معربًا عن تقديره لكل صاحب قلم وفكر يساهم بكلمته في رفعة شأن مصرنا الغالية.

محافظ المنيا الصحفيين سفراء الحقيقة اتاحة المعلومات خطط التنمية

