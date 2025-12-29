في حواره مع الصحفيين.. محافظ المنيا: الإعلام شريك أصيل في رسم الخطط المستقبلية

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نخبة من الإعلاميين و الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام بالمحافظة، في حوار مفتوح استهدف تعزيز جسور التواصل مع الجهاز التنفيذي، باعتبار الإعلام شريكاً فاعلاً في عملية التنمية ومرآة حقيقية تعكس نبض الشارع.

وأشاد المحافظ، خلال اللقاء، بكل صاحب قلم حر وفكر مستنير، يحمل على عاتقه أمانة الكلمة ومسؤولية التنوير، مؤكدًا تقديره للدور الوطني الذي تقوم به الصحافة والإعلام في خدمة قضايا المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وأوضح محافظ المنيا أن فلسفة العمل داخل المحافظة تقوم على إتاحة الحقائق والبيانات للرأي العام بكل شفافية، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي يثمّن ويحترم النقد البناء من منطلق وطني، والذي يسلط الضوء على المشكلات القائمة، ويطرح مقترحات وحلولًا عملية قابلة للتنفيذ، بما يخدم مصلحة المواطن ويعزز التكامل بين السلطة التنفيذية والمنظومة الإعلامية.

وأشار المحافظ إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دورًا أكبر للمنظومة الإعلامية في المتابعة الميدانية والرقابة المجتمعية على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، مؤكدًا أن الرقابة الإعلامية تمثل سندًا قويًا للإدارة المحلية في مسيرتها نحو بناء «الجمهورية الجديدة» وتحسين جودة الحياة لأهالي المنيا.

سفراء الحقيقة

وفي ختام اللقاء، شدد اللواء كدواني على أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، مؤكدًا أن الإعلاميين هم «سفراء الحقيقة» والظهير الفكري الذي يعتمد عليه الجهاز التنفيذي في توضيح الحقائق ومواجهة الشائعات، معربًا عن تقديره لكل صاحب قلم وفكر يساهم بكلمته في رفعة شأن مصرنا الغالية.