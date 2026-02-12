سعرها 600 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك مستعملة في مصر

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

وتوافره تلك الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، نيسان صني، وهوندا سيتي، وميتسوبيشي لانسر، وأوبل أسترا، وهيونداي النترا .

هيونداي النترا موديل 2013

تستمد سيارة هيونداي النترا موديل 2013 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 199 ألف/كم، وتباع باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هيونداي النترا موديل 2013

تباع سيارة هيونداي النترا موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 580 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل أسترا موديل 2020

تحصل سيارة أوبل أسترا موديل 2020 علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 102 ألف/كم، تباع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا موديل 2020

يبلغ سعر سيارة أوبل أسترا موديل 2020 في سوق السيارات المصري للمستعمل 600 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تنقل قوة سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك، وبها محرك سعة 1300 سي سي، وتمكنت من قطع مسافة 360 ألف/كم، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

ميتسوبيشي لانسر موديل 2007

تأتى سيارة ميتسوبيشي لانسر موديل 2007 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

هوندا سيتى موديل 2013

تمكنت سيارة هوندا سيتى موديل 2013 من قطع مسافة 273 ألف/كم، وبها محرك سعة 1300 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الفضي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

هوندا سيتى موديل 2013

تتوافر سيارة هوندا سيتى موديل 2013 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 430 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

نيسان صني موديل 2016

تباع سيارة نيسان صني موديل 2016 باللون الأحمر، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 220 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2016

يبلغ سعر سيارة نيسان صني موديل 2016 في سوق السيارات المصري للمستعمل 390 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .