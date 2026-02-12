قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواصفات بي ام دبليو X6 M موديل 2026

بي ام دبليو X6 M موديل 2026
بي ام دبليو X6 M موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو X6 M موديل 2026

وتوافره هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: بي ام دبليو X6 M موديل 2026 ، وتنتمي X6 M  لفئة السيارات الـ SUV  الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات .

محرك بي ام دبليو X6 M موديل 2026

بي ام دبليو X6 M موديل 2026

تحصل سيارة بي ام دبليو X6 M موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 4400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 530 حصان، وتحتاج إلي 9.7 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها عزم دوران 750 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 4.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو X6 M موديل 2026

بي ام دبليو X6 M موديل 2026

زودت سيارة بي ام دبليو X6 M موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكتروني .

مواصفات بي ام دبليو X6 M موديل 2026

بي ام دبليو X6 M موديل 2026

تمتلك سيارة بي ام دبليو X6 M موديل 2026 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر بي ام دبليو X6 M موديل 2026

بي ام دبليو X6 M موديل 2026

يصل  سعر الفئة الوحيدة من سيارة بي ام دبليو X6 M موديل 2026 في سوق السيارات المصري إلي 9 مليون جنيه .

