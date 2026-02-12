قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأنبا بيسنتي يستقبل الأنبا يؤانس والأنبا أباكير بإيبارشية أبنوب في زيارة رعوية .. صور

ميرنا رزق

في أجواء أخوية وروحية مميزة، استقبلت إيبارشية أبنوب زيارة رعوية لعدد من أصحاب النيافة أحبار الكنيسة، حيث عكست الزيارة روح المحبة والتعاون بين الآباء الأساقفة واهتمامهم المستمر بالخدمة والشباب.

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا بيسنتي، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، صاحبي النيافة الحبر الجليل الأنبا يؤانس، مطران أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، والحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف الدول الإسكندنافية، وذلك بإيبارشية أبنوب.

أهمية الخدمة

وخلال الزيارة، التقى أصحاب النيافة بخدام وكهنة من أسقفية الشباب، حيث دار لقاء روحي مثمر، ألقوا خلاله كلمات روحية تناولت أهمية الخدمة، وضرورة الأمانة فيها، والاهتمام بالشباب باعتبارهم مستقبل الكنيسة.

وجاءت الزيارة في إطار دعم وتشجيع الخدام، والتأكيد على رسالة الخدمة القائمة على المحبة والعمل المشترك، بما يسهم في بناء النفوس وتثبيت الإيمان داخل الكنيسة.

