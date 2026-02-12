قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
فن وثقافة

سويت ساوند مع وتريات الأسكندرية بمناسبة عيد الحب في سيد درويش

فرقة سويت ساوند
فرقة سويت ساوند
أحمد البهى

يأتي ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بعيد الحب تقديم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلا بمشاركة فرقة سويت ساوند بقيادة المايسترو منير نصر الدين وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 فبراير علي مسرح سيد درويش " اوبرا الأسكندرية ".

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية الرومانسية العالمية منها حب، سواى، قصة حب، سهر الليالى الى جانب العمل المصرى الشهير حلوة يا بلدى وغيرها يلعبها كل من علاء فراج ( كى بورد - غناء ) ، عمر الطودى ( كى بورد - بيانو  )، محسن دقلة ( باص جيتار )، مدحت دقلة ( درامز ) ، مصطفى إسماعيل( إيقاع ) وجوديث - تانيا ( غناء )

يأتى الحفل ضمن برنامج فنى ثرى أعدته دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب ويشمل مجموعة من العروض المتنوعة التى تقام على مختلف مسارح الأوبرا طوال شهر فبراير .

إحتفالات دار الأوبرا المصرية دار الأوبرا المصرية وتريات أوبرا الإسكندرية الدكتور علاء عبد السلام فرقة سويت ساوند

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

