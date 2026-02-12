سويت ساوند مع وتريات الأسكندرية بمناسبة عيد الحب في سيد درويش

يأتي ضمن احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام بعيد الحب تقديم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلا بمشاركة فرقة سويت ساوند بقيادة المايسترو منير نصر الدين وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 فبراير علي مسرح سيد درويش " اوبرا الأسكندرية ".

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الغنائية الرومانسية العالمية منها حب، سواى، قصة حب، سهر الليالى الى جانب العمل المصرى الشهير حلوة يا بلدى وغيرها يلعبها كل من علاء فراج ( كى بورد - غناء ) ، عمر الطودى ( كى بورد - بيانو )، محسن دقلة ( باص جيتار )، مدحت دقلة ( درامز ) ، مصطفى إسماعيل( إيقاع ) وجوديث - تانيا ( غناء )

يأتى الحفل ضمن برنامج فنى ثرى أعدته دار الأوبرا المصرية بمناسبة عيد الحب ويشمل مجموعة من العروض المتنوعة التى تقام على مختلف مسارح الأوبرا طوال شهر فبراير .