المطران شيحان يحتفل بعيد القديس مار مارون بكنيسته بمصر الجديدة

ترأس سيادة المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة إيبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بعيد القديس مارون، وذلك بكنيسته، بمصر الجديدة، بمقر البطركخانة المارونية.

شارك في الصلاة رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، وسيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، وسيادة المطران مار إفرام إيلي وردة، مطران إيبارشية القاهرة، والنائب البطريركي على السودان للسريان الكاثوليك، وسيادة الخورأسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان بمصر.

شارك أيضًا عدد من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات، وأبناء مختلف الكنائس، والسيدة فرح سبليني، قنصل السفارة اللبنانية بالقاهرة، والشخصيات المختلفة الأخرى.