للحفاظ على محرك السيارة وإطالة عمره الافتراضي يجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية، بالاضافة إلي تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والوقود بانتظام، ويجب متابعة مستويات سوائل التبريد، واستخدام وقود عالي الجودة، وابتعد عن القيادة العنيفة أو الأحمال الزائدة، وراقب مؤشرات لوحة القيادة باستمرار .

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة

تغيير الزيت والفلتر بانتظام

الزيت يعتبر هو دم المحرك وتغييره في المواعيد الموصى بها يقلل الاحتكاك ويحمي المكونات الداخلية.

فحص سائل الرداتير

تأكد من مستوى سائل التبريد بانتظام لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك التي قد تؤدي إلى تلفه.

استخدم زيت ووقود عالي الجودة

استخدام الزيوت الرديئة يؤدي إلى تراكم الرواسب والشوائب، مما يضر بأداء المحرك.

تنظيف فلتر الهواء

تنظيف فلتر الهواء يضمن دخول هواء نقي، وذلك يحسن من كفاءة احتراق الوقود.

عدم تجاهل لمبات التحذير

لمبة فحص المحرك وضوء ضغط الزيت يشيران إلى مشكلة خطيرة تستوجب الفحص الفوري.

تجنب القيادة العنيفة

التسارع السريع والفرملة الحادة يزيدان من الضغط على المحرك، لذا القيادة الهادئة تحافظ على صحته.

التسخين الذكي

اسمح للمحرك بالعمل لمدة دقيقتين قبل التحرك، خاصة في الطقس البارد، وذلك لضمان وصول الزيت لجميع الأجزاء.

فحص السيور والأجزاء المتحركة

يجب فحص أحزمة المحرك وتغييرها إذا كانت تالفة أو متآكلة.

وجدير بالذكر ان الالتزام بهذه الخطوات يضمن أداء مستقر للسيارة ويجنبك الأعطال المفاجئة والمكلفة.