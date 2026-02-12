قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
رئيس الوزراء يُكرم الوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما تم بناءه
الإفتاء: يحرم اتخاذ التسوّل مهنة يتكسب منها الإنسان
فيديو مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
المستشفيات المصرية تستقبل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين عبر معبر رفح
الكرملين: الجولة القادمة من مُحادثات السلام مع أوكرانيا مُتوقعة قريبًا
تفاصيل أول اقتراح برغبة مقدم من النائب ياسر جلال
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة ؟

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة
أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة
إبراهيم القادري

للحفاظ على محرك السيارة وإطالة عمره الافتراضي يجب الالتزام بجدول الصيانة الدورية، بالاضافة إلي تغيير زيت المحرك وفلاتر الهواء والوقود بانتظام، ويجب متابعة مستويات سوائل التبريد، واستخدام وقود عالي الجودة، وابتعد عن القيادة العنيفة أو الأحمال الزائدة، وراقب مؤشرات لوحة القيادة باستمرار .

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة 

- أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة :

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة 

تغيير الزيت والفلتر بانتظام

الزيت يعتبر هو دم المحرك وتغييره في المواعيد الموصى بها يقلل الاحتكاك ويحمي المكونات الداخلية.

فحص سائل الرداتير

تأكد من مستوى سائل التبريد بانتظام لتجنب ارتفاع درجة حرارة المحرك التي قد تؤدي إلى تلفه.

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة 

استخدم زيت ووقود عالي الجودة

استخدام الزيوت الرديئة يؤدي إلى تراكم الرواسب والشوائب، مما يضر بأداء المحرك.

تنظيف فلتر الهواء

تنظيف فلتر الهواء يضمن دخول هواء نقي، وذلك يحسن من كفاءة احتراق الوقود.

عدم تجاهل لمبات التحذير

لمبة فحص المحرك وضوء ضغط الزيت يشيران إلى مشكلة خطيرة تستوجب الفحص الفوري.

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة 

تجنب القيادة العنيفة

التسارع السريع والفرملة الحادة يزيدان من الضغط على المحرك، لذا القيادة الهادئة تحافظ على صحته.

التسخين الذكي

اسمح للمحرك بالعمل لمدة دقيقتين قبل التحرك، خاصة في الطقس البارد، وذلك لضمان وصول الزيت لجميع الأجزاء.

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة 

فحص السيور والأجزاء المتحركة

يجب فحص أحزمة المحرك وتغييرها إذا كانت تالفة أو متآكلة.

أهم النصائح للحفاظ على محرك السيارة 

وجدير بالذكر ان الالتزام بهذه الخطوات يضمن أداء مستقر للسيارة ويجنبك الأعطال المفاجئة والمكلفة.

محرك السيارة جدول الصيانة الدورية تغيير زيت المحرك فلاتر الهواء مستويات سوائل التبريد مؤشرات لوحة القيادة القيادة العنيفة ارتفاع درجة حرارة المحرك

