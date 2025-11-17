قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة
مقتل 45 معتمرا هنديا بالمدينة المنورة
قسم الخارجي

شهدت المدينة المنورة في السعودية حادث مأساوي بوفاة 45 معتمرا هنديا، بسبب حادثة اصطدام شاحنة وقود بحافلة ركاب أمس الأحد، وبدأ المرور السعودي في التحقيق حول ملابسات الحادث الدموي.

التفاصيل الكاملة لمقتل معتمرين هنود

مقتل معتمرين هنود

وكانت الحافلة تقل 46 معتمرا، من بينهم 18 رجلًا و18 امرأة وخمس فتيات وخمسة فتيان، ينتقلون من مكة إلى المدينة، حينما اصطدمت بصهريج ديزل بالقرب من منطقة المفرحات، وتسبب الاصطدام الشديد بين الحافلة وناقلة النفط في اشتعال النيران في المركبتين، ما أسفر عن عدد كبير من الوفيات.

وقالت "مرور المدينة" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" إنه تم التعامل مع الحادث في حينه من قِبل الجهات المختصة، وأن الإجراءات النظامية جارٍ استكمالها، فيما أعلنت الشرطة الهندية أن كل من في الحافلة قتل ولم ينجو إلا شخص واحد فقط.

رئيس الوزراء الهندي ينعي الضحايا

مقتل معتمرين هنود

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الضحايا، مشيرا إلى إن السفارة الهندية بالرياض تنسق ميدانيا مع المسؤولين السعوديين، وقال عبر حسابه بمنصة "إكس" : "أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة وطال مواطنين هنودا. أتقدم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها".

التفاصيل الكاملة المدينة المنورة المرور السعودي صهريج ديزل الشرطة الهندية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السفارة الهندية

