التفاصيل الكاملة لمصرع 45 معتمرا هنديا في المدينة المنورة

شهدت المدينة المنورة في السعودية حادث مأساوي بوفاة 45 معتمرا هنديا، بسبب حادثة اصطدام شاحنة وقود بحافلة ركاب أمس الأحد، وبدأ المرور السعودي في التحقيق حول ملابسات الحادث الدموي.

التفاصيل الكاملة لمقتل معتمرين هنود

مقتل معتمرين هنود

وكانت الحافلة تقل 46 معتمرا، من بينهم 18 رجلًا و18 امرأة وخمس فتيات وخمسة فتيان، ينتقلون من مكة إلى المدينة، حينما اصطدمت بصهريج ديزل بالقرب من منطقة المفرحات، وتسبب الاصطدام الشديد بين الحافلة وناقلة النفط في اشتعال النيران في المركبتين، ما أسفر عن عدد كبير من الوفيات.

وقع الحادث حوالي الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت الهند القياسي عندما اصطدمت حافلة تقل 43 راكبًا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بصهريج ديزل بالقرب من منطقة المفرحات.

وقالت "مرور المدينة" عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس" إنه تم التعامل مع الحادث في حينه من قِبل الجهات المختصة، وأن الإجراءات النظامية جارٍ استكمالها، فيما أعلنت الشرطة الهندية أن كل من في الحافلة قتل ولم ينجو إلا شخص واحد فقط.

رئيس الوزراء الهندي ينعي الضحايا

ونعى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الضحايا، مشيرا إلى إن السفارة الهندية بالرياض تنسق ميدانيا مع المسؤولين السعوديين، وقال عبر حسابه بمنصة "إكس" : "أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة وطال مواطنين هنودا. أتقدم بخالص التعازي للعائلات التي فقدت أحباءها".