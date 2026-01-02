مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا

تحدث كواسي أبياه، المدير الفني لمنتخب السودان، عن مواجهة منتخب السنغال، في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مدرب السودان في تصريحات عبر مؤتمر صحفي: “ السنغال منتخب قوي جداً ونحن هنا من أجل تقديم السودان بأفضل صورة”.

وأشار إلى أن: “نقاط القوة في منتخب السودان تتمثل في روح الفريق، وتحمل المسؤولية، وجودة اللاعبين أيضا، والجميع هدفهم منح الابتسامة للسودانيين”.

وأضاف: “في بعض الأحيان يتلقى اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني أخبارا غير جيدة عن عائلاتهم، ونعلم أن القتال من أجل رفع علم السودان؛ هو الطريق الوحيد لإسعاد الشعب”.

ونوه بأن “مباريات دور المجموعات تختلف تماما عن مراحل خروج المغلوب، ونحن نحترم السنغال، ولعبنا معهم في تصفيات كأس العالم، وبطولة الشان، وفي النهاية، مباريات كرة القدم تلعب داخل الملعب فقط”.