أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
حبس طالبين شوها وجه فتاة بالمعادي .. تعرف على السبب
القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية
مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا
غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا
الإيجار القديم.. برلماني يطالب الدولة بدفع القيم الإيجارية الجديدة لهذه الفئات
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا

إسلام مقلد

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية عن عقوبات الإيقاف التي طالت عددًا من لاعبي المنتخبات، على خلفية البطاقات الحمراء التي شهدتها مباريات دور المجموعات، في قرارات سيكون لها تأثير مباشر على حسابات الأجهزة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

إيقاف المالي أمادو حيدارا

وتقرر إيقاف اللاعب المالي أمادو حيدارا لمدة مباراتين، وذلك عقب طرده خلال مواجهة منتخب جزر القمر، بعد تدخل قوي استوجب البطاقة الحمراء المباشرة، ليغيب عن صفوف منتخب بلاده في مباراتين متتاليتين، وهو ما يمثل ضربة لخط وسط المنتخب المالي في الأدوار المقبلة.

إيقاف كاليدو كوليبالي

وفي السياق ذاته، تم إيقاف المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي مباراة واحدة، بعد حصوله على بطاقة حمراء بعد إنذارين صفراويين خلال مواجهة منتخب بنين، ليغيب عن المباراة التالية لمنتخب السنغال، قبل أن يعود مجددًا للمشاركة في حال استمرار مشوار فريقه بالبطولة.

الأدوار الإقصائية

وتأتي هذه الإيقافات في توقيت حساس، مع دخول البطولة مراحل الحسم والأدوار الإقصائية، حيث تمثل الغيابات المؤثرة تحديًا إضافيًا للمنتخبات الساعية للمنافسة على اللقب القاري، وتفرض على المدربين البحث عن حلول بديلة لتعويض العناصر الأساسية الغائبة.

بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية البطاقات الحمراء أمادو حيدارا

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

15 نوع طعام شتويا يحمي من آلام المفاصل .. تفاصيل

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

الشرقية.. زراعة 370 ألف فدان قمح وتنفيذ 152 حقلًا إرشاديًا و185 ندوة| صور

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

