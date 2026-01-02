إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية عن عقوبات الإيقاف التي طالت عددًا من لاعبي المنتخبات، على خلفية البطاقات الحمراء التي شهدتها مباريات دور المجموعات، في قرارات سيكون لها تأثير مباشر على حسابات الأجهزة الفنية خلال المرحلة المقبلة.

إيقاف المالي أمادو حيدارا

وتقرر إيقاف اللاعب المالي أمادو حيدارا لمدة مباراتين، وذلك عقب طرده خلال مواجهة منتخب جزر القمر، بعد تدخل قوي استوجب البطاقة الحمراء المباشرة، ليغيب عن صفوف منتخب بلاده في مباراتين متتاليتين، وهو ما يمثل ضربة لخط وسط المنتخب المالي في الأدوار المقبلة.

إيقاف كاليدو كوليبالي

وفي السياق ذاته، تم إيقاف المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي مباراة واحدة، بعد حصوله على بطاقة حمراء بعد إنذارين صفراويين خلال مواجهة منتخب بنين، ليغيب عن المباراة التالية لمنتخب السنغال، قبل أن يعود مجددًا للمشاركة في حال استمرار مشوار فريقه بالبطولة.

الأدوار الإقصائية

وتأتي هذه الإيقافات في توقيت حساس، مع دخول البطولة مراحل الحسم والأدوار الإقصائية، حيث تمثل الغيابات المؤثرة تحديًا إضافيًا للمنتخبات الساعية للمنافسة على اللقب القاري، وتفرض على المدربين البحث عن حلول بديلة لتعويض العناصر الأساسية الغائبة.