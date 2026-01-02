قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
رياضة

باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

مجدي سلامة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

ويستعرض موقع صدى البلد جدول مواعيد المباريات والتي تتمثل في:

جدول مباريات دور الـ 16 - كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب 

 السبت 3 يناير 2026

 السنغال  السودان 

الساعة: 6:00 م

 الملعب: طنجة الكبير

مالي و تونس

الساعة: 9:00 م

الملعب: المركب الرياضي محمد الخامس، الدار البيضاء

 الأحد 4 يناير 2026

المغرب و تنزانيا

الساعة: 6:00 م

 الملعب: الأمير مولاي عبد الله، الرباط

 جنوب إفريقيا و الكاميرون

 الساعة: 9:00 م

 الملعب: ملعب المدينة، الرباط

الإثنين 5 يناير 2026

مصر و بنين

 الساعة: 6:00 م

 الملعب: أدرار، أكادير

 نيجيريا و موزمبيق 

 الساعة: 9:00 م

الملعب: المركب الرياضي لفاس

 الثلاثاء 6 يناير 2026

 الجزائر و جمهورية الكونغو الديمقراطية

 الساعة: 6:00 م

 الملعب: مولاي الحسن، الرباط

 كوت ديفوار و بوركينا فاسو                                                                                                                                               الساعة: 9:00 م

الملعب: ملعب مراكش

