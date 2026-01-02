باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.
ويستعرض موقع صدى البلد جدول مواعيد المباريات والتي تتمثل في:
جدول مباريات دور الـ 16 - كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب
السبت 3 يناير 2026
السنغال السودان
الساعة: 6:00 م
الملعب: طنجة الكبير
مالي و تونس
الساعة: 9:00 م
الملعب: المركب الرياضي محمد الخامس، الدار البيضاء
الأحد 4 يناير 2026
المغرب و تنزانيا
الساعة: 6:00 م
الملعب: الأمير مولاي عبد الله، الرباط
جنوب إفريقيا و الكاميرون
الساعة: 9:00 م
الملعب: ملعب المدينة، الرباط
الإثنين 5 يناير 2026
مصر و بنين
الساعة: 6:00 م
الملعب: أدرار، أكادير
نيجيريا و موزمبيق
الساعة: 9:00 م
الملعب: المركب الرياضي لفاس
الثلاثاء 6 يناير 2026
الجزائر و جمهورية الكونغو الديمقراطية
الساعة: 6:00 م
الملعب: مولاي الحسن، الرباط
كوت ديفوار و بوركينا فاسو الساعة: 9:00 م
الملعب: ملعب مراكش