الخبرة تحكم الميدان .. ثنائي جديد بين أكبر هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

بعد إسدال الستار على منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب لم تقتصر الإثارة على صراع التأهل فقط بل شهدت البطولة لحظات تاريخية أكدت أن الخبرة وحسن استغلال اللحظة لا تقل أهمية عن السرعة والحماس الشبابي.

المخضرمون يسرقون الأضواء

في ظل تألق المواهب الشابة فرض عدد من اللاعبين المخضرمين أنفسهم بقوة حيث نجح كل من بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الجابون وإيميليو نسوي قائد منتخب غينيا الاستوائية في كتابة أسمائهم ضمن قائمة أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

الخبرة تفرق في اللحظات الحاسمة

رغم اختلاف النتائج، حملت أهداف أوباميانج ونسوي رسالة واحدة سنوات الخبرة تصنع الفارق التمركز الذكي،الهدوء أمام المرمى والقدرة على قراءة مجريات اللعب جعلت من اللاعب المخضرم عنصرًا حاسمًا حتى في البطولات الكبرى.

الماضي يلتقي الحاضر

يحتفظ الأسطورة المصرية حسام حسن بالرقم القياسي لأكبر لاعب يسجل في البطولة عندما هز شباك الكونغو الديمقراطية عام 2006 عن عمر 39 عامًا و5 أشهر قبل أن يقود اليوم منتخب مصر كمدير فني في مفارقة تجمع بين الماضي والحاضر.

أوباميانج ونسوي يخلدان أسمائهم في التاريخ

يأتي أوباميانج في المركز الثاني بعمر 36 عامًا و6 أشهر بعد تسجيله هدفًا في شباك موزمبيق فيما سجل نسوي هدفًا بعمر 36 عامًا و3 أشهر في خسارة غينيا الاستوائية أمام الجزائر ليؤكد كل منهما أن العطاء الكروي يمتد أحيانًا عبر نسخ متعددة من البطولة، مهما تغيرت الأجيال.

خبرة تتخطى الأرقام

مع نهاية دور المجموعات واقتراب الأدوار الإقصائية ستبقى أهداف المخضرمين محفورة في الذاكرة ليس لقيمتها الرقمية فقط بل لما تحمله من دلالة عميقة على أن الخبرة تظل عملة نادرة وثمينة في كأس أمم أفريقيا.

مواجهات قوية في دور الـ16 بأمم أفريقيا 2025

وتنطلق غدا السبت منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك عقب إسدال الستار على مرحلة دور المجموعات واكتمال قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16.

وتشهد مباريات ثمن النهائي مواجهات قوية تجمع بين منتخبات صاحبة تاريخ وخبرة كبيرة في البطولة وأخرى نجحت في خطف الأنظار بأداء مميز وتسعى لمواصلة مفاجآتها وسط حالة من الترقب والحماس الجماهيري داخل القارة السمراء وخارجها.

وتعد هذه المرحلة محطة حاسمة في مشوار المنافسة على اللقب حيث لا مجال للتعويض ويطمح كل منتخب في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية واشتداد حدة المنافسة بين الفرق المتأهلة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على أن تلعب مواجهات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير فيما يقام الدور نصف النهائي يوم 14 يناير.

وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 18 يناير بينما تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبلها بيوم واحد.

جدول مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025:

السنغال × السودان – 3 يناير – 6 مساءً (السبت)

مالي × تونس – 3 يناير – 9 مساءً (السبت)

المغرب × تنزانيا – 4 يناير – 6 مساءً (الأحد)

جنوب أفريقيا × الكاميرون – 4 يناير – 9 مساءً (الأحد)

مصر × بنين – 5 يناير – 6 مساءً (الاثنين)

نيجيريا × موزمبيق – 5 يناير – 9 مساءً (الاثنين)

الجزائر × الكونغو الديمقراطية – 6 يناير – 6 مساءً (الثلاثاء)

كوت ديفوار × بوركينا فاسو – 6 يناير – 9 مساءً (الثلاثاء).