قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: الرسول كان في بيته زوجًا عاديًا وليس نبيًا
فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن
عاشت 100 عام بدون زواج.. قصة مؤثرة لسيدة فقدت بصرها وختمت القرآن
باريس: إصابة 14 فرنسيا في حريق منتجع التزلج بسويسرا و8 مفقودين
الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف
ماذا قال الإعلام الإسرائيلي عن زيارة أنجلينا جولي لمعبر رفح ؟
اتساع نطاق العمليات العسكرية في دارفور بعد اغتيال مستشار بالدعم السريع
غدا.. بدء تلقي طلبات الترشح لـ انتخابات رئاسة حزب الوفد
أنجلينا جولي تشارك متطوعي الهلال الأحمر تعبئة المساعدات الإنسانية لـ غزة| صور
البيئة: خطة لتطوير منظومة المخلفات وتسليم 39 محطة وسيطة و42 مدفنًا صحيًا
باليوم والساعة .. مواعيد وملاعب مباريات دور الـ 16 بكأس أمم إفريقيا
ما حكم تلقين الميت بعد دفنه؟.. الإفتاء: من السنن المستحبات وتميز بها أهل السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الخبرة تحكم الميدان .. ثنائي جديد بين أكبر هدافي كأس أمم أفريقيا 2025

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا
منتصر الرفاعي

بعد إسدال الستار على منافسات دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب لم تقتصر الإثارة على صراع التأهل فقط بل شهدت البطولة لحظات تاريخية أكدت أن الخبرة وحسن استغلال اللحظة لا تقل أهمية عن السرعة والحماس الشبابي.

المخضرمون يسرقون الأضواء
في ظل تألق المواهب الشابة فرض عدد من اللاعبين المخضرمين أنفسهم بقوة حيث نجح كل من بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الجابون وإيميليو نسوي قائد منتخب غينيا الاستوائية في كتابة أسمائهم ضمن قائمة أكبر اللاعبين سنًا تسجيلًا للأهداف في تاريخ كأس أمم أفريقيا.

الخبرة تفرق في اللحظات الحاسمة
رغم اختلاف النتائج، حملت أهداف أوباميانج ونسوي رسالة واحدة سنوات الخبرة تصنع الفارق التمركز الذكي،الهدوء أمام المرمى والقدرة على قراءة مجريات اللعب جعلت من اللاعب المخضرم عنصرًا حاسمًا حتى في البطولات الكبرى.

الماضي يلتقي الحاضر
يحتفظ الأسطورة المصرية حسام حسن بالرقم القياسي لأكبر لاعب يسجل في البطولة عندما هز شباك الكونغو الديمقراطية عام 2006 عن عمر 39 عامًا و5 أشهر قبل أن يقود اليوم منتخب مصر كمدير فني في مفارقة تجمع بين الماضي والحاضر.

أوباميانج ونسوي يخلدان أسمائهم في التاريخ
يأتي أوباميانج في المركز الثاني بعمر 36 عامًا و6 أشهر بعد تسجيله هدفًا في شباك موزمبيق فيما سجل نسوي هدفًا بعمر 36 عامًا و3 أشهر في خسارة غينيا الاستوائية أمام الجزائر ليؤكد كل منهما أن العطاء الكروي يمتد أحيانًا عبر نسخ متعددة من البطولة، مهما تغيرت الأجيال.

خبرة تتخطى الأرقام
مع نهاية دور المجموعات واقتراب الأدوار الإقصائية ستبقى أهداف المخضرمين محفورة في الذاكرة ليس لقيمتها الرقمية فقط بل لما تحمله من دلالة عميقة على أن الخبرة تظل عملة نادرة وثمينة في كأس أمم أفريقيا.

مواجهات قوية في دور الـ16 بأمم أفريقيا 2025

وتنطلق غدا السبت منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك عقب إسدال الستار على مرحلة دور المجموعات واكتمال قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16.

وتشهد مباريات ثمن النهائي مواجهات قوية تجمع بين منتخبات صاحبة تاريخ وخبرة كبيرة في البطولة وأخرى نجحت في خطف الأنظار بأداء مميز وتسعى لمواصلة مفاجآتها وسط حالة من الترقب والحماس الجماهيري داخل القارة السمراء وخارجها.

وتعد هذه المرحلة محطة حاسمة في مشوار المنافسة على اللقب حيث لا مجال للتعويض ويطمح كل منتخب في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية واشتداد حدة المنافسة بين الفرق المتأهلة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على أن تلعب مواجهات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير فيما يقام الدور نصف النهائي يوم 14 يناير.

وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 18 يناير بينما تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبلها بيوم واحد.

جدول مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025:

السنغال × السودان – 3 يناير – 6 مساءً (السبت)

مالي × تونس – 3 يناير – 9 مساءً (السبت)

المغرب × تنزانيا – 4 يناير – 6 مساءً (الأحد)

جنوب أفريقيا × الكاميرون – 4 يناير – 9 مساءً (الأحد)

مصر × بنين – 5 يناير – 6 مساءً (الاثنين)

نيجيريا × موزمبيق – 5 يناير – 9 مساءً (الاثنين)

الجزائر × الكونغو الديمقراطية – 6 يناير – 6 مساءً (الثلاثاء)

كوت ديفوار × بوركينا فاسو – 6 يناير – 9 مساءً (الثلاثاء).

كأس أمم أفريقيا بيير إيميريك أوباميانج إيميليو نسوي حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

احمد السقا

خصمائي أمام الله.. أحمد السقا يعتزل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة جودة يزور نزلاء سجن مركز شرطة أبوقرقاص

هشام فاروق المهيري نائب رئيس اتحاد عمال مصر

المهيري: تحويل المشروعات الصغيرة إلى كيانات صناعية يضمن استدامتها

مدبولي

بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

بالصور

قهر الآباء للأبناء خطر صامت.. خبير علاقات إنسانية يحذر من آثاره النفسية طويلة المدى

ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟
ما هو القهر الاسري؟

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد