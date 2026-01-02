الأدوار الإقصائية تشعل أمم أفريقيا 2025.. مواجهات قوية وحسابات معقدة في دور الـ16

تنطلق غدا السبت منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك عقب إسدال الستار على مرحلة دور المجموعات واكتمال قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16.

وتشهد مباريات ثمن النهائي مواجهات قوية تجمع بين منتخبات صاحبة تاريخ وخبرة كبيرة في البطولة وأخرى نجحت في خطف الأنظار بأداء مميز وتسعى لمواصلة مفاجآتها وسط حالة من الترقب والحماس الجماهيري داخل القارة السمراء وخارجها.

وتعد هذه المرحلة محطة حاسمة في مشوار المنافسة على اللقب حيث لا مجال للتعويض ويطمح كل منتخب في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية واشتداد حدة المنافسة بين الفرق المتأهلة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على أن تلعب مواجهات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير فيما يقام الدور نصف النهائي يوم 14 يناير.

وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 18 يناير بينما تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبلها بيوم واحد.

جدول مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025:

السنغال × السودان – 3 يناير – 6 مساءً (السبت)

مالي × تونس – 3 يناير – 9 مساءً (السبت)

المغرب × تنزانيا – 4 يناير – 6 مساءً (الأحد)

جنوب أفريقيا × الكاميرون – 4 يناير – 9 مساءً (الأحد)

مصر × بنين – 5 يناير – 6 مساءً (الاثنين)

نيجيريا × موزمبيق – 5 يناير – 9 مساءً (الاثنين)

الجزائر × الكونغو الديمقراطية – 6 يناير – 6 مساءً (الثلاثاء)

كوت ديفوار × بوركينا فاسو – 6 يناير – 9 مساءً (الثلاثاء)

المباراة رقم 115 في تاريخ مشاركات الفراعنة بأمم أفريقيا

وتحمل مواجهة بنين أهمية خاصة في مسيرة الفراعنة إذ تعد المباراة رقم 115 لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعدما خاض 111 مباراة في النسخ السابقة إضافة إلى 3 مباريات في النسخة الحالية ليصل إجمالي مبارياته قبل لقاء بنين إلى 114 مباراة.

ويدخل المنتخب الوطني اللقاء بروح معنوية عالية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين مهمين على زيمبابوي وجنوب أفريقيا إلى جانب تعادل وحيد أمام منتخب أنجولا ليضرب موعدًا في دور الـ16 مع منتخب بنين صاحب المركز الثالث في المجموعة الرابعة التي تصدرها منتخب السنغال فيما جاء منتخب الكونغو الديمقراطية في المركز الثاني.

وكان منتخب مصر بدأ مشواره في البطولة بالفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 قبل أن يحقق انتصارا ثمينا على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل ثم اختتم مرحلة المجموعات بتعادل سلبي أمام أنجولا، ليؤكد أحقيته بصدارة مجموعته ويواصل طريقه بثبات نحو المنافسة على اللقب القاري.

مشوار مصر في دور المجموعات

حسم منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط بعد فوزين على زيمبابوي 2–1 وجنوب إفريقيا 1–0 قبل التعادل السلبي مع أنجولا في الجولة الأخيرة.

تأهل بنين إلى دور الـ16

تأهل منتخب بنين كثالث المجموعة الرابعة ضمن أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثًا في المجموعات الست بعد خسارة أمام الكونغو الديمقراطية 0–1 الفوز على بوتسوانا 1–0 وخسارة أمام السنغال 0–1.