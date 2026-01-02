قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بين إنجازات 2025 وطموحات 2026.. بيراميدز يعيش أنجح مواسمه تاريخيًا
مصرع شخص صدمه قطار بأحد مزلقانات المنيا
من الموساد إلى بن غفير.. رسائل إسرائيلية لا تنقطع للمتظاهرين الإيرانيين
مليون مشاهدة.. حصاد منصات التواصل لـ دار الإفتاء خلال عام 2025
قومي الاتصالات يُعلن عن احتمالية تأثُر بعض خدماته يوم 3 يناير
شيء كبير مكسور جوايا .. ليلى غفران تجدد أحزانها بالحديث عن مقـ.ـتل ابنتها
وجع لا يعلمه إلا الله .. شمس البارودي تتذكر نجلها الراحل بكلمات مبكية
العثور على بوابة الحياة المفقودة على المريخ.. ما علاقة الجزائر؟
أفضل دعاء قبل الامتحانات لزيادة التركيز وإزالة الخوف والتوتر
إدراج مجلة الدراسات العليا للنانو تكنولوجي بأعلى تقييم ضمن قوائم الأعلى للجامعات
الخارجية: الإفراج عن مئات المصريين من السجون الليبية وعودتهم للوطن.. قريبا
حسن شحاتة: الفراعنة يسيرون بثبات نحو الأدوار النهائية وكأس إفريقيا في المتناول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام مثيرة بعد نهاية دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية

كأس الأمم الإفريقية
كأس الأمم الإفريقية
إسلام مقلد

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتكشف الإحصائيات الرسمية عن أرقام مثيرة تعكس ملامح الصراع التكتيكي والفني بين المنتخبات، وتوضح موازين القوة قبل الدخول في الأدوار الإقصائية الحاسمة.

أقوى خط هجوم

على الصعيد الهجومي، فرض منتخب نيجيريا نفسه كأقوى خط هجوم في دور المجموعات، بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب، ويبعث برسالة قوية لمنافسيه مع اقتراب مراحل الحسم.

أقوى خط دفاع

دفاعيًا، شهدت البطولة تميزًا لافتًا لخمسة منتخبات اكتفت باستقبال هدف واحد فقط خلال مرحلة المجموعات، وهي منتخبات مصر والمغرب والجزائر والسنغال والكونغو الديمقراطية، في مؤشر واضح على الصلابة الدفاعية والتنظيم الجيد، وقدرة هذه الفرق على غلق المساحات والتعامل مع الضغط الهجومي.

صناعة الفرص

أما من حيث صناعة الفرص، فقد تصدر منتخب السنغال المشهد، بعدما نجح في صناعة 15 فرصة محققة، ليؤكد تنوع حلوله الهجومية وقدرته على الوصول المتكرر إلى مناطق الخطورة، وهو ما انعكس أيضًا على حضوره القوي في معظم مبارياته.

الاستحواذ

وفي جانب الاستحواذ، جاء منتخب نيجيريا في الصدارة، بمتوسط استحواذ بلغ 63.7%، ليعكس اعتماده الواضح على السيطرة على الكرة وفرض إيقاعه على مجريات اللعب، سواء من خلال التمرير القصير أو التحولات المنظمة من الخلف إلى الأمام.

وعلى مستوى الكرات الطويلة، برز منتخبا بنين ومصر كأكثر المنتخبات اعتمادًا على هذا الأسلوب، حيث بلغ متوسط التمريرات الطويلة لمنتخب بنين 26.3 تمريرة في المباراة الواحدة، مقابل 25.3 تمريرة لمنتخب مصر، في دلالة على تنوع الأساليب التكتيكية والاعتماد على اللعب المباشر لكسر خطوط الخصم.

وفيما يخص العرضيات، تصدر منتخب كوت ديفوار هذه الإحصائية، بمتوسط 7.7 عرضية في المباراة، معتمدًا على الأطراف بشكل كبير في بناء هجماته ومحاولة استغلال الكرات الهوائية داخل منطقة الجزاء.

أما على صعيد التسديدات على المرمى، فقد واصل منتخب السنغال حضوره القوي، بعدما سجل أعلى معدل تسديدات بين جميع المنتخبات، بمتوسط 8.7 تسديدة على المرمى في المباراة الواحدة، ليؤكد تفوقه الهجومي وقدرته المستمرة على تهديد مرمى المنافسين.

وتعكس هذه الأرقام صورة واضحة عن تنوع المدارس الكروية المشاركة في البطولة، واختلاف طرق اللعب بين الاستحواذ والضغط العالي، أو اللعب المباشر والاعتماد على الكرات العرضية، وهو ما يزيد من سخونة المنافسة مع انطلاق الأدوار الإقصائية التي لا تحتمل الأخطاء.

بطولة كأس الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية نيجيريا منتخب نيجيريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير الجدل مجددا.. رد إئتلاف الملاك على تصريحات النواب

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

بالصور

دمك خفيف .. جمال شعبان يعلّق على تصريح ترامب عن الأسبرين

جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين
جمال شعبان الأسبرين ليس وقاية للجميع بعد سن الأربعين

حي ثان الزقازيق خلال 2025..رصف شوارع بـ 12مليون جنيه وترخيص 1205 إعلان

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

إفتتاح مجزر بردين بالزقازيق وبيطرى الشرقية ينفذ خطة لرفع كفاءة مجازر المحافظة| صور

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

مصممة للشوارع الضيقة.. شاهد أحدث سيارة صغيرة من هوندا .. صور

هوندا
هوندا
هوندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد