أرقام مثيرة بعد نهاية دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية

أسدل الستار على منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، لتكشف الإحصائيات الرسمية عن أرقام مثيرة تعكس ملامح الصراع التكتيكي والفني بين المنتخبات، وتوضح موازين القوة قبل الدخول في الأدوار الإقصائية الحاسمة.

أقوى خط هجوم

على الصعيد الهجومي، فرض منتخب نيجيريا نفسه كأقوى خط هجوم في دور المجموعات، بعدما نجح في تسجيل 7 أهداف، ليؤكد قدرته على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب، ويبعث برسالة قوية لمنافسيه مع اقتراب مراحل الحسم.

أقوى خط دفاع

دفاعيًا، شهدت البطولة تميزًا لافتًا لخمسة منتخبات اكتفت باستقبال هدف واحد فقط خلال مرحلة المجموعات، وهي منتخبات مصر والمغرب والجزائر والسنغال والكونغو الديمقراطية، في مؤشر واضح على الصلابة الدفاعية والتنظيم الجيد، وقدرة هذه الفرق على غلق المساحات والتعامل مع الضغط الهجومي.

صناعة الفرص

أما من حيث صناعة الفرص، فقد تصدر منتخب السنغال المشهد، بعدما نجح في صناعة 15 فرصة محققة، ليؤكد تنوع حلوله الهجومية وقدرته على الوصول المتكرر إلى مناطق الخطورة، وهو ما انعكس أيضًا على حضوره القوي في معظم مبارياته.

الاستحواذ

وفي جانب الاستحواذ، جاء منتخب نيجيريا في الصدارة، بمتوسط استحواذ بلغ 63.7%، ليعكس اعتماده الواضح على السيطرة على الكرة وفرض إيقاعه على مجريات اللعب، سواء من خلال التمرير القصير أو التحولات المنظمة من الخلف إلى الأمام.

وعلى مستوى الكرات الطويلة، برز منتخبا بنين ومصر كأكثر المنتخبات اعتمادًا على هذا الأسلوب، حيث بلغ متوسط التمريرات الطويلة لمنتخب بنين 26.3 تمريرة في المباراة الواحدة، مقابل 25.3 تمريرة لمنتخب مصر، في دلالة على تنوع الأساليب التكتيكية والاعتماد على اللعب المباشر لكسر خطوط الخصم.

وفيما يخص العرضيات، تصدر منتخب كوت ديفوار هذه الإحصائية، بمتوسط 7.7 عرضية في المباراة، معتمدًا على الأطراف بشكل كبير في بناء هجماته ومحاولة استغلال الكرات الهوائية داخل منطقة الجزاء.

أما على صعيد التسديدات على المرمى، فقد واصل منتخب السنغال حضوره القوي، بعدما سجل أعلى معدل تسديدات بين جميع المنتخبات، بمتوسط 8.7 تسديدة على المرمى في المباراة الواحدة، ليؤكد تفوقه الهجومي وقدرته المستمرة على تهديد مرمى المنافسين.

وتعكس هذه الأرقام صورة واضحة عن تنوع المدارس الكروية المشاركة في البطولة، واختلاف طرق اللعب بين الاستحواذ والضغط العالي، أو اللعب المباشر والاعتماد على الكرات العرضية، وهو ما يزيد من سخونة المنافسة مع انطلاق الأدوار الإقصائية التي لا تحتمل الأخطاء.