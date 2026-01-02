من الصفر إلى الأدوار الإقصائية.. السودان يدخل التاريخ قبل مواجهة السنغال

دخل منتخب السودان تاريخ كأس الأمم الأفريقية بطريقة استثنائية بعدما تأهل إلى الأدوار الإقصائية للنسخة الحالية بالمغرب بأسلوب أثار الدهشة والإعجاب.

تأهل السودان إلى دور ثمن النهائي ضمن أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث بعد جمعه 3 نقاط في منافسات المجموعة الخامسة مسجلاً سابقة تاريخية أصبح أول منتخب في تاريخ البطولة يتأهل إلى دور الـ16 دون أن يسجل أي هدف خلال مباريات دور المجموعات.

وجاءت النقطة الفاصلة في مسيرة السودان عبر انتصار وحيد بنتيجة 1-0 أمام غينيا الاستوائية في الجولة الثانية، بعدما سجل المدافع ساوول كوكو هدفًا عكسيًا في مرماه عند الدقيقة 74، ليكون هذا الهدف هو الوحيد المرتبط بمباريات السودان في النسخة الحالية.

وأثارت طريقة تأهل السودان اهتمام الجماهير ووسائل الإعلام الأفريقية حيث وصف كثيرون الفريق بأنه "ظاهرة البطولة" معتبرين الإنجاز دليلاً على روح الفريق والعزيمة الكبيرة للاعبين السودانيين في مواجهة الصعوبات.

ويستعد منتخب السودان لمواجهة صعبة أمام السنغال غدًا السبت على ملعب "طنجة الكبير" ضمن منافسات دور الـ16، في اختبار قد يحدد قدرة الفريق على مواصلة مغامرته الأفريقية وإنهاء صيامه التهديفي.

المواجهة ستكون تحديًا مزدوجًا، إذ يحتاج السودان لمواجهة أسلوب السنغال الهجومي السريع ونجومه المهاجمين على مستوى عالٍ، مع الحفاظ على دفاع صلب وإيجاد الحلول الهجومية لتسجيل أهدافه الأولى في البطولة.

مواجهات قوية في دور الـ16 بأمم أفريقيا 2025

وتنطلق غدا السبت منافسات الأدوار الإقصائية لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب وذلك عقب إسدال الستار على مرحلة دور المجموعات واكتمال قائمة المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ16.

وتشهد مباريات ثمن النهائي مواجهات قوية تجمع بين منتخبات صاحبة تاريخ وخبرة كبيرة في البطولة وأخرى نجحت في خطف الأنظار بأداء مميز وتسعى لمواصلة مفاجآتها وسط حالة من الترقب والحماس الجماهيري داخل القارة السمراء وخارجها.

وتعد هذه المرحلة محطة حاسمة في مشوار المنافسة على اللقب حيث لا مجال للتعويض ويطمح كل منتخب في حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي في ظل التقارب الكبير في المستويات الفنية واشتداد حدة المنافسة بين الفرق المتأهلة.

ومن المقرر أن تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 3 إلى 6 يناير الجاري على أن تلعب مواجهات الدور ربع النهائي يومي 9 و10 يناير فيما يقام الدور نصف النهائي يوم 14 يناير.

وتختتم البطولة بإقامة المباراة النهائية يوم 18 يناير بينما تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبلها بيوم واحد.

جدول مباريات دور الـ16 في كأس أمم أفريقيا 2025:

السنغال × السودان – 3 يناير – 6 مساءً (السبت)

مالي × تونس – 3 يناير – 9 مساءً (السبت)

المغرب × تنزانيا – 4 يناير – 6 مساءً (الأحد)

جنوب أفريقيا × الكاميرون – 4 يناير – 9 مساءً (الأحد)

مصر × بنين – 5 يناير – 6 مساءً (الاثنين)

نيجيريا × موزمبيق – 5 يناير – 9 مساءً (الاثنين)

الجزائر × الكونغو الديمقراطية – 6 يناير – 6 مساءً (الثلاثاء)

كوت ديفوار × بوركينا فاسو – 6 يناير – 9 مساءً (الثلاثاء).