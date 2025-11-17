قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

حادث المعتمرين الهنود
حادث المعتمرين الهنود
رشا عوني

حادث ضخم شهدتها المملكة العربية السعودية وتحديداً في المدينة المنورة بعد مصرع40 معتمر كانوا يستقلون الحافلة، واثارت الواقعة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ نشر الخبر صباح اليوم الاثنين من خلال وسائل الإعلام السعودية والهندية  . 

مصرع ٤٠ معتمر هندي في المدينة المنورة

جاء في تفاصيل الحادث الذي وقع صباح اليوم في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، تعرض عشرات المعتمرين الهنود في السعودية إلى حادث سي مروع، حيث اصطدمت حافلتهم التي مانتوا يستقلّونها بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة صباح اليوم الاثنين.

حادث المدينة المنورة 

مصرع 40 هنديا

وأفادت تقارير إعلامية اليوم الاثنين بأن حوالي 40 معتمرا هنديا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند.

نجاة شخص واحد فقط

وحسب وسائل الإعلام الهندية ، قال في. سي. ساجانار المفوض العام لشرطة حيدر آباد  "إن حادث الحافلة المأساوي الذي تعرّض له معتمرون هنود في السعودية مؤلم للغاية، مضيفًا أنه وفقًا للمعلومات الأولية، كان 46 شخصًا على متن الحافلة وقت الحادث، وللأسف نجا شخص واحد فقط".

حادث الهنود 

تفاصيل الوفيات 

وأفادت مصادر إعلامية أخرى، أن الحادث المأسوي أسفر عنه وفاة نحو 45 شخصاً ومعظمهم من حيدر آباد في ولاية تيلانجانا بالهند مشيرة إلى أن المجموعة  تألفت من 46 معمترا، من بينهم 18 رجلًا و18 امرأة وخمس فتيات وخمسة فتيان. 

وفي 9 نوفمبر، سافروا جوًا إلى جدة في ضمن مجموعة أكبر قوامها 54 شخصًا من حيدر آباد. 

ونظمت وكالات سفر خاصة مثل فلاي زون ومكة للحج والعمرة هذه الرحلة، وكان الحجاج يؤدون مناسك العمرة.

رئيس وزراء الهند يتدخل

وقال رئيس وزراء الهند عبر منصة "إكس": "أشعر بحزن عميق إزاء الحادث الذي وقع في المدينة المنورة، وراح ضحيته مواطنون هنود".

وأضاف: "أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا، وأدعو بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، دون تحديد أعداد.

وتابع: "تقدم سفارتنا في الرياض وقنصليتنا في جدة كل الدعم الممكن، كما أن مسؤولينا على تواصل دائم مع السلطات السعودية".

القنصلية الهندية تتابع الحادث

من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.

وقدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.

حادث المعتمرين الهنود حادثة الهنود بالسعودية حادث المدينة المنورة اليوم وفاة ٤٠ هندي بالسعودية حادث الهنود في المدينة المنورة

