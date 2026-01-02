راجع من فرح أخوه.. مصرع شاب في حادث تصادم بأوسيم

شهدت مدينة أوسيم حادثا مؤلما حيث لقي شاب مصرعه في حادث تصادم اثناء عودته من زفاف شقيقه.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق سقيل في أوسيم، توجهت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن الحادث وقع بين سيارة نصف نقل، ودراجة نارية، مما أدى إلى مصرع قائدها متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان عائدا من حفل زفاف شقيقه، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، والاستماع لأقوال سائق السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.