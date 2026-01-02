بسبب عبوة منظف.. كواليس إنهاء حياة بائع بسوبر ماركت على يد عاملين ببولاق

انتدبت النيابة العامة الطب الشرعي لتشريح جثة بائع أنهى حياته عاملين داخل سوبر ماركت بمنطقة بولاق الدكرور.

وقررت النيابة حبس المتهمين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كان أنهى عاملان حياة بائع بمحل تجاري في بولاق الدكرور، لشك المجني عليه في المتهمين بسرقة عبوة منظف، وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص في بولاق الدكرور، فوجه بسرعة انتقال رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، لكشف ملابسات الحادث، وبإجراء التحريات تبين للمقدم أيمن سكوري رئيس مباحث بولاق الدكرور، أن عاملين تشاجرا مع بائع بمحل تجاري، لاتهامه لهما بسرقة عبوة منظف، واعتديا عليه، ثم أصابه أحدهما بسلاح أبيض، ما أدى إلى مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.