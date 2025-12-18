حبس جزار غرس سكـ.ـين في قلب عاطل ببولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية حبس جزار 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل عاطل لخلافات مالية بينهما بمنطقة بولاق الدكرور.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة وصرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من تشريحها

وسدد جزار طعنة نافذة اخترقت قلب عاطل بسبب خلافات مالية بينهما بمنطقة بولاق الدكرور وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا يفيد فيه مصرع عاطل في مشاجرة بدائرة القسم، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الواقعة، و تبين نشوب مشاجرة بين عاطل «40» سنة وجزار «33» سنة بسبب خلافات مالية بينهما، قام على إثرها الثاني بتسديد طعنة نافذة بالبطن للأول أودت بحياته في الحال، وفر هاربًا.

ألقي القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق.