التحقيق في إصابة صبي تطايرت عليه النيران أثناء إعداد الطعام بأبو النمرس

تحقق النيابة العامة بجنوب الجيزة في إصابة صبي بحروق اثناء إعداده الطعام على "منقد خشبي".

استعلمت النيابة عن حالة الصبي المصاب لسماع أقواله، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وأصيب صبي بحروق متفرقة في جسده أثناء قيامه بطهي الطعام على منقد خشبي، بعد أن تطايرت النيران امتدت إليه وأدت لإصابته.

تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارًا يفيد فيه إصابة عامل (15 سنة) بحروق متفرقة بالجسم أثناء طهيه الطعام.

على الفور تم نقل المصاب إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.