موعد مباراة نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب ومشوار المنتخبين

تتجه أنظار جماهير الكرة العربية لمتابعه نهائي كأس العرب بين الأردن والمغرب علي ملعب "لوسيل".

و تنطلق المباراة في تمام الساعه السادسة مساء اليوم الخميس.

ونجح منتخب الأردن في التأهل حيث سجل 10 أهداف حيث فاز في الدور الأول على منتخبات الإمارات 2-1 وعلى الكويت 3-1 وعلى مصر 3-0 ليتصدر المجموعة ويتأهل للدور ربع النهائي ويحقق الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة ثم يواجه المنتخب السعودي ويحقق الفوز عليه بنتيجة 1-0.

أما منتخب المغرب بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي فتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط وفاز في الدور ربع النهائي على منتخب سوريا ثم واجه منتخب الإمارات وفاز بثلاثية نظيفة.

وسيتولى الحكم السويدي جلين نيبرج قيادة المباراة، بمساعدة محمود بيجي وأندرياس سودركفيست كمساعدين أول وثاني.