نهائي مرتقب في كأس العرب 2025.. الأردن يصطدم بالمغرب على أرض لوسيل

يترقب عشاق كرة القدم العربية مواجهة من العيار الثقيل، حيث يخوض منتخب الأردن مساء اليوم الخميس مباراة حاسمة أمام نظيره منتخب المغرب، في نهائي بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليًا في دولة قطر بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية.

وتأتي هذه المباراة لتتويج مشوار قوي قدمه المنتخبان منذ انطلاق البطولة، وسط طموحات كبيرة بحصد اللقب العربي.

موعد مباراة الأردن والمغرب والقنوات الناقلة

تقام المباراة النهائية بين منتخبي الأردن والمغرب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي. ويحتضن استاد لوسيل بمدينة الدوحة هذا الحدث الكبير، الذي يحظى بمتابعة جماهيرية واسعة في الوطن العربي. ومن المقرر أن تُنقل المباراة مباشرة عبر قناة «بي إن سبورت» المفتوحة، بالإضافة إلى قناة «الكأس» القطرية.

مشوار منتخب الأردن إلى النهائي

نجح منتخب الأردن في حجز بطاقة التأهل إلى النهائي بعد أداء قوي في الدور نصف النهائي، حيث تمكن من تحقيق فوز ثمين على منتخب السعودية بهدف دون رد. وظهر المنتخب الأردني بانضباط تكتيكي واضح وروح قتالية عالية، مكنته من التفوق على خصم عنيد، ليواصل حلمه في التتويج بأول لقب عربي في تاريخه.

المغرب يتألق ويضرب موعدًا مع اللقب

على الجانب الآخر، قدم منتخب المغرب عرضًا مميزًا في نصف النهائي، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الإمارات بثلاثة أهداف نظيفة. وأكد «أسود الأطلس» من خلال هذا الانتصار قوتهم الهجومية وخبرتهم في المباريات الكبرى، ليبلغوا النهائي بثقة كبيرة وطموح واضح لرفع الكأس.

جوائز مالية قياسية في كأس العرب 2025

شهدت نسخة 2025 من بطولة كأس العرب طفرة كبيرة في قيمة الجوائز المالية، حيث ارتفع إجمالي الجوائز إلى 36.5 مليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 11 مليون دولار مقارنة بالنسخة الماضية. ويحصل بطل البطولة على 7.1 مليون دولار، بينما ينال صاحب المركز الثاني 4.2 مليون دولار. أما المركز الثالث فيحصل على 2.8 مليون دولار، ويكافأ صاحب المركز الرابع بمبلغ 2.1 مليون دولار. كما تم رفع مكافأة التأهل إلى الدور ربع النهائي لتصل إلى 1.07 مليون دولار، في خطوة تعكس تطور البطولة وأهميتها المتزايدة.

ختام ناري ينتظره الجمهور العربي

يدخل المنتخبان المباراة النهائية بطموحات متساوية ورغبة مشتركة في حصد اللقب الغالي، في مواجهة يُتوقع أن تكون مليئة بالإثارة والندية، لتختتم نسخة مميزة من بطولة كأس العرب 2025



