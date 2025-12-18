قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد مباراة الزمالك ضد حرس الحدود في كأس عاصمة مصر

رباب الهواري

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمباراته المقبلة أمام فريق حرس الحدود ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

المباراة مقرر لها السبت على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً. 

يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية رغم الغيابات العديدة التي يعاني منها في صفوفه الأساسية.

الاعتماد على الناشئين لتجاوز أزمة الغيابات

في ظل الغيابات المتعددة، لجأ الزمالك إلى تصعيد عدد من لاعبي الناشئين لتعزيز صفوف الفريق الأول.

ووصل عدد اللاعبين الشباب الذين تم استدعاؤهم إلى ثمانية لاعبين، بالإضافة إلى تصعيد اللاعب السيد أسامة من فريق الشباب مواليد 2005، لتعويض نقص الخبرات في وسط الملعب والدفاع والهجوم.

الغيابات المؤثرة في صفوف الزمالك

يعاني الزمالك من غياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين لأسباب مختلفة، أبرزها التزامات دولية وإصابات.

  • أسباب دولية: يغيب كل من أحمد فتوح، محمد إسماعيل، محمد صبحي، حسام عبد المجيد، ومحمد شحاتة بسبب تواجدهم مع المنتخب الوطني في الاستعدادات لكأس أمم إفريقيا. كما يغيب شيكو بانزا لتمثيله منتخب أنجولا، وسيف الدين الجزيري مع منتخب تونس في البطولة نفسها.
  • إصابات وغيابات إدارية: يغيب عبد الله السعيد وأحمد ربيع للإصابة، بينما تم تجميد محمد السيد لعدم تجديد عقده مع النادي.

تحديات الزمالك أمام حرس الحدود

تأتي المباراة في ظل تحديات كبيرة للزمالك، سواء بسبب الغيابات أو الاعتماد على ناشئين في مواجهة فريق يمتلك خبرة كبيرة في الدوري المصري.

ورغم ذلك، يسعى الجهاز الفني إلى تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على توازن الفريق والاستمرار في المنافسة على البطولة.


 

