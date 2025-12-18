محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير المسندة للهيئة العامة للطرق والكباري بنطاق المراكز والمدن، لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز لنهو كافة المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الدب السكرتير العام ، المهندسة شيماء عامر رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري لمنطقة وسط الدلتا، المهندس محمد شاهين المهندس محمد شاهين مسئول هيئة الطرق فرع المنوفية.



وناقش محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق ومتابعة نسب معدلات الأداء ، ومنها طريق كفر داوود- السادات بطول 10 كم وباستثمارات 126 مليون جنيه ، طريق دمشلى- الخطاطبة بداية من منطقة أم سعاد اتجاه كوبرى كفر داوود بطول 3كم وبتكلفة 30 مليون جنيه ، كما تم مناقشة نسب الإنجاز بعدد من الطرق الهامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وعلى رأسها أعمال رصف طريق 98 الحربى ( دلهمو - لبيشة - رملة الإنجب بإجمالي أطول 13 كم تقريباً كونه طريق هام وحيوي وللمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.



وخلال الاجتماع ، وجه محافظ المنوفية بمواصلة تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لجميع المشروعات المستهدفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء منها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما أكد المحافظ على أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة لإحداث نقلة حضارية بالمحافظة حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر2030.