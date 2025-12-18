قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خبير اقتصادي: ارتفع معدل إنفاق السائحين في مصر
تصادم سيارتين وإصابة 4 أشخاص أعلى طريق مصر اسكندرية الصحراوي
د.إسلام القناوي: بعض القوانين تحتاج تعديل منها تغليظ عقوبة التحرش
خلال أيام.. بدء الشتاء رسميا في هذا الموعد
تشكيل منتخب الإمارات أمام السعودية في كأس العرب
متسخنوش الملوخية والأرز.. نصائح وتحذيرات مهمة للتعامل مع الأطعمة
متابعة الانتخابات بشمال سيناء: عملية التصويت أمس استمرت لبعد الموعد المحدد
محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري
الانقلاب الشتوي 2025.. أقصر نهار وأطول ليل في نصف الكرة الشمالي
صلاح فوزي يكشف حقيقة تهديد نتائج الانتخابات شرعية مجلس النواب المقبل
تطبيق بالأنترنت.. القبض على رجل وسيدة يمارسان الرذيلة بالإسكندرية
بصحبة الأطفال.. توافد السيدات على اللجان الانتخابية في المنوفية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات هيئة الطرق والكباري

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعا تنسيقياً لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير المسندة للهيئة العامة للطرق والكباري بنطاق المراكز والمدن، لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز لنهو كافة المشروعات وفق التوقيتات الزمنية المحددة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية ، جاء ذلك بحضور اللواء عبدالله الدب السكرتير العام ، المهندسة شيماء عامر رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري لمنطقة وسط الدلتا، المهندس محمد شاهين المهندس محمد شاهين مسئول هيئة الطرق فرع المنوفية.


وناقش محافظ المنوفية الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات قطاع رصف الطرق ومتابعة نسب معدلات الأداء ، ومنها طريق كفر داوود- السادات بطول 10 كم وباستثمارات 126 مليون جنيه ، طريق دمشلى- الخطاطبة بداية من منطقة أم سعاد اتجاه كوبرى كفر داوود بطول 3كم وبتكلفة 30 مليون جنيه ، كما تم مناقشة نسب الإنجاز بعدد من الطرق الهامة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وعلى رأسها أعمال رصف طريق 98 الحربى ( دلهمو - لبيشة - رملة الإنجب بإجمالي أطول 13 كم تقريباً كونه طريق هام وحيوي وللمساهمة في تسهيل حركة المركبات وتحقيق السيولة المرورية داخل المحافظة.


وخلال الاجتماع ، وجه محافظ المنوفية بمواصلة تكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لجميع المشروعات المستهدفة والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لتذليل العقبات لضمان سرعة الانتهاء منها لتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما أكد المحافظ على أننا مستمرون في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بكافة القطاعات المختلفة وفق خطط عمل متكاملة ومدروسة لإحداث نقلة حضارية بالمحافظة حتى يشعر المواطن المنوفي بما يتم إنجازه من أعمال على أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة وفقاً لرؤية مصر2030.

المنوفية محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية اجتماع رصف الطرق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

شيكوبانزا

صفقة شيكو بانزا.. مفاجأة جديدة في وقف القيد السابع للزمالك

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

وضع حجر الأساس للنادى الإجتماعى لنقابة المهندسين بـ أسوان الجديدة..صور

أيادي مصر تنظم معرض تسويقي

«أيادي مصر» بالمنيا تقيم معرضًا تسويقيًا للحرف اليدوية بجامعة دراية

الاستزراع السمكى

دورات تدريبية فى مجال الاستزراع السمكي بـ مطروح

بالصور

هترجع جديدة تاني.. نصائح لاستعادة ألوان الملابس الباهتة

أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة
أهم النصائح لإحياء ألوان الملابس الباهتة

المرأة تكسب..توافد السيدات للإدلاء بأصواتهن في جولة الإعادة بإنتخابات النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم
أسعار الفراخ اليوم

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد