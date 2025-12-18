الطيران الإسرائيلي يشن سلسلة غارت حربية على جنوب و شرق لبنان

شن الطيران الحربي الإسرائيلي اليوم الخميس سلسلة غارت حربية على قرى وبلدات متفرقة بجنوب وشرق لبنان.



وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، اليوم، أن مسيرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت سيارة رابيد في بلدة الطيبة،و حصلت أثناء وجود شاحنة تابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وعدد من العمال في المكان، مما أدى إلى احتراق آليتين وإصابة عدد من العمال، كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على مرتفعات جبل الريحان في منطقة جزين، بالإضافة لشن غارات على جورة الخضر - كوع الفيل في محيط بلدة القطراني وعلى بركة الجبور في محيط كفرحونة في منطقة جزين.



و أضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف بغارة مجرى النهر عند الاطراف الجنوبية لبلدة زوطر، كما أغار على المنطقة بين دير سريان والقصير، و أغارعلى منطقة زغرين في جرود الهرمل ،وشن غارة على جرد بلدة بوداي غرب بعلبك، بالإضافة لأن الطيران المسيّر الإسرائيلي شن غارة فوق منطقة مرجعيون.