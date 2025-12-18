قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

أوكرانيا تثمن المواقف العربية الداعمة لإنهاء الحرب وعودة السلام

لقاء السفير الأوكراني ورئيس البرلمان العربي
لقاء السفير الأوكراني ورئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

استقبل محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، السفير ميكولا ناهورني سفير أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية، حيث بحث الجانبان العلاقات العربية الأوكرانية وسبل تعزيزها خاصة في المجال البرلماني.

وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان العربي أن العلاقات بين أوكرانيا والدول العربية علاقات متقدمة في الكثير من المجالات، خاصة ما يتعلق بالاقتصاد والتعليم والأمن الغذائي، مؤكدًا حرص البرلمان العربي على تعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين العربي والأوكراني.

وحول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، أكد "اليماحي" أن موقف البرلمان العربي واضح، وهو دعم كل الجهود الدولية والعربية التي تهدف إلى إنهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، مشددًا على أن كل من روسيا الاتحادية وأوكرانيا دولتان مهمتان للعالم العربي، وإنهاء هذه الأزمة وعودة العلاقات الطبيعية بينهما سيؤدي إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدًا استعداد البرلمان العربي لبذل أي جهد يساعد في هذا الاتجاه.

ومن جانبه، أعرب السفير ميكولا ناهورني عن شكر بلاده للجهود التي تقوم بها الدول العربية لتسوية الصراع الروسي الأوكراني، مشيدًا في هذا السياق بموقف جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في دعم جهود إحلال السلام العادل والشامل والدائم في أوكرانيا.

كما أشاد بموقف المملكة العربية السعودية في استضافة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أثناء القمة العربية في عام 2023م، وكذلك بعض جولات المشاورات التي هدفت إلى تقريب وجهات النظر ووضع مبادئ وآليات إنهاء الحرب.

وثمن كذلك موقف دولة الإمارات العربية المتحدة في تسهيل عملية تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني، وكذلك موقف دولة قطر في عودة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم.

واستعرض السفير الأوكراني بعض مجالات التعاون الممكنة بين البرلمان العربي وبرلمان أوكرانيا، سواء على مستوى العلاقات البرلمانية المباشرة أو على مستوى المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية التي يشارك فيها الجانبان.

وتطرقت المباحثات إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث أشار رئيس البرلمان العربي إلى المأساة الإنسانية التي عانى منها الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة على مدار عامين كاملين بسبب حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي قام به كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مطالبًا بدعم وتأييد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفي وقف جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

ومن جانبه، أشار السفير ميكولا ناهورني إلى تفهم بلاده المأساة الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا على أن بلاده تدعم حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ومشيرًا إلى تقديم أوكرانيا المساعدات الإنسانية في إطار مبادرة "الحبوب من أوكرانيا" لكل من فلسطين والسودان وعدد من البلدان العربية والأفريقية.

حضر اللقاء، المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور حسن المدحاني المستشار السياسي للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير إدارة شؤون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز مدير إدارة العلاقات الخارجية والمستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي.

https://youtu.be/c6MwXTvwfAE.

محمد بن أحمد اليماحي البرلمان العربي سفير أوكرانيا لدى جمهورية مصر العربية السفير ميكولا ناهورني الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القمة العربية الإمارات العربية المتحدة قطاع غزة حل الدولتين المساعدات الإنسانية مدينة القدس القضية الفلسطينية

