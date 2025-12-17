شيكوبانزا سر إيقاف الزمالك 3 فترات بفرمان من الفيفا

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب القضية السابعة المسجلة ضد النادي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والتي ترتب عليها قرار إيقاف قيد القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

ويأتي هذا الإجراء في ظل تراكم القضايا على نادي الزمالك، حيث سبق إيقاف القيد بسبب ثلاث قضايا في 3 نوفمبر، إلى جانب قضية أخرى في 6 من الشهر ذاته، وقضية خامسة يوم 24 نوفمبر، قبل أن تُسجَّل قضية جديدة في 3 ديسمبر، لتصل إلى سبع قضايا حتى الآن.

وعلم «صدي البلد » أن إيقاف القيد الأخير يرجع إلى شكوى تقدم بها نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتعلقة بصفقة انتقال اللاعب شيكو بانزا إلى صفوف الزمالك، في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين.

ومن المقرر أن يقوم نادي الزمالك بسداد مبلغ 200 ألف يورو، قيمة المستحقات المتأخرة لصالح النادي البرتغالي، من أجل إنهاء القضية ورفع إيقاف القيد.

يُذكر أن شيكو بانزا كان قد انضم إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ضمن تدعيمات الفريق للموسم الحالي.