ألافيس يقصي إشبيلية من كأس ملك إسبانيا

ودّع فريق إشبيلية منافسات الدور الثالث من بطولة كأس ملك إسبانيا، عقب خسارته أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب مينديثوروتسا، تحت إدارة الحكم ميغيل سيما إسبانوسا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 79، بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض، ترجمها بنجاح كارلوس فيسنتي داخل الشباك، مانحًا ألافيس أفضلية حاسمة في مواجهة اتسمت بالندية والقوة.

وشهدت المباراة أداءً متوازنًا من الفريقين، في ظل تقارب موقعيهما بجدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل إشبيلية المركز التاسع، مقابل المركز الثاني عشر لألافيس، وهو ما انعكس على سير اللقاء الذي اتسم بالحذر التكتيكي وتبادل المحاولات.

وضغط ألافيس بقوة بدافع استغلال عاملي الأرض والجمهور، ونجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، رغم المحاولات المتكررة من إشبيلية لإدراك التعادل، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون تغيير النتيجة، ليحسم ألافيس بطاقة التأهل ويواصل مشواره في البطولة عن جدارة.