قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انقطاع الكهرباء بعدد من الولايات السودانية ومقتل 2 من عناصر الدفاع المدني

أبراج كهرباء
أبراج كهرباء
محمود نوفل

أعلنت شركة كهرباء السودان مقتل 2  من عناصر الدفاع المدني في محطة كهرباء المقرن بعطبرة نتيجة اعتداءات بالمسيرات.

وقالت شركة كهرباء السودان في بيان لها أن التيار الكهربائي توقف بولايات سودانية عدة بعد إصابات مباشرة استهدفت محولات تغذية التيار.

وكان  تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية قال في وقت سابق إن أكثر من 1600 شخص قتلوا في هجمات على مراكز الرعاية الصحية في السودان منذ بداية هذا العام.


وأوضح جيبريسوس أن المنظمة وثقت 65 هجوما على المرافق الصحية منذ يناير الماضي، أسفرت أيضا عن إصابة 276 شخصا.


وكان أحدث هذه الهجمات ضربة بطائرة مسيرة يوم الأحد الماضي استهدفت مستشفى عسكريا في مدينة الدلنج، عاصمة ولاية جنوب كردفان، التي تحولت في الأشهر الأخيرة إلى بؤرة للاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال جيبرييسوس إن الهجوم أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 17 آخرين.

وأضاف في منشور على منصة "X": "كل هجوم يحرم المزيد من الناس من الخدمات الصحية والأدوية، وهي احتياجات لا تنتهي بينما تعاد بناء المرافق وتستأنف الخدمات".

وألقت شبكة أطباء السودان، باللوم على قوات الدعم السريع في الهجوم بالطائرة المسيّرة الذي استهدف المستشفى العسكري في الدلنج.

وكانت حصيلة ضحايا الدلنج ضمن ما لا يقل عن 104 أشخاص قتلوا في هجمات عبر إقليم كردفان منذ الرابع من ديسمبر الجاري، وفقا لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.


 

وشملت الهجمات على المرافق الصحية هجوما شنته قوات الدعم السريع على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بدارفور في أكتوبر، حيث قالت منظمة الصحة العالمية إن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 460 شخصا في المستشفى، وخطفوا أطباء وممرضين.

السودان كهرباء السودان ميليشيا الدعم السريع منظمة الصحة العالمية الجيش السوداني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

سيد عبدالحفيظ

صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

ترشيحاتنا

الجزر

فوائد الجزر للصحة.. منافع متعددة أبرزها للقلب والدماغ

السكتة الدماغية

مشروب غير متوقع يحسن صحة المخ ويحمى من السكتة الدماغية

اورام الدماغ

احترس .. أعراض غير متوقعة تكشف أورام الدماغ

بالصور

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد