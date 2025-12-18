عام استثنائي من النجاحات الإنتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية

في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعزيز التواجد المصري في المنظمات الدولية، حققت مصر عددا من الإنجازات الدبلوماسية البارزة خلال العام الجاري، بما يعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها لتعزيز حضورها الفاعل داخل المنظومة متعددة الأطراف نحو تحقيق المصالح المصرية، حيث تمكنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصرين بالخارج من حشد الدعم الدولى لانتخاب مصر فى عدد من المناصب والمقاعد القيادية بالمنظمات الدولية.

وقد توجت هذه الإنجازات بالانتخاب التاريخي للدكتور خالد العناني مديرا عاما لليونسكو، كأول مصري وعربي وثاني إفريقي يتولى هذا المنصب الرفيع منذ تأسيس المنظمة، وبأكبر نسبة أصوات في تاريخ الإنتخابات التنافسية بمنظمة اليونسكو، ويجسد هذا الفوز الاستثنائي الثقة الكبيرة في كفاءة القيادات المصرية، والمكانة المتفردة التى تتمتع بها مصر على الصعيد الدولى في موضوعات التراث العالمي.

كما فازت مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٧، في خطوة تؤكد مكانتها المحورية في دعم منظومة الملاحة والنقل البحري العالمي واعترافا دوليا بأهمية قناة السويس شريان الملاحة البحرية العالمية، وقد جاء هذا الفوز في إطار جهود منسقة قادتها وزارة الخارجية وسفاراتها بالخارج بالتعاون مع وزارة النقل.

وفازت مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة ٢٠٢٦–٢٠٢٨، فى إنعكاس للثقة الدولية في النهج الإصلاحي لمصر بمجال حقوق الإنسان، خاصة في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحديث منظومة العدالة الجنائية وتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن التوسع فى الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ودمج حقوق الإنسان في خطط الدولة وبرامجها.

وحصلت مصر على عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٩، بما يعكس التأثير الحضاري والثقافي والعلمي الذي تضطلع به مصر، واسهاماتها المؤثرة والفريدة في التراث الإنساني ولحماية التراث وتعزيز التعليم والابتكار، ويعد امتدادا لمسيرة طويلة من المشاركة المصرية الفاعلة في الترويج للغايات النبيلة لمنظمة اليونسكو.

كما تم انتخاب مصر لعضوية مجلس منظمة الإيكاو ٢٠٢٥-٢٠٢٨ تأكيدا لدور مصر الرائد في قضايا الطيران المدني وأهمية موقعها الجغرافي لحركة الطيران العالمي، وقد قامت وزارة الخارجية بتنسيق هذه الحملة الإنتخابية مع وزارة الطيران المدني.

وتم انتخاب الدبلوماسي المصري مينا رزق لمنصب رئيس المجلس المستقل لمنظمة "الفاو"، بما يؤكد الثقة الدولية في الإمكانيات الدبلوماسية المصرية في قضايا الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، ويعزز من إسهامها في صياغة السياسات الدولية المرتبطة بالغذاء والزراعة.

وتؤكد وزارة الخارجية أنها ستواصل العمل على رفع راية وطننا الحبيب عاليا فى المحافل والمنظمات الدولية، وستستمر فى الدفاع عن المصالح المصرية والعربية والأفريقية ومصالح دول الجنوب النامية، بما يعزز من العدالة الدولية، واحترام القانون الدولى، وتحقيق الامن والسلام والازدهار لجميع شعوب العالم.