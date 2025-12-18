الصحفيين تستضيف رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر

استضافت نقابة الصحفيين، السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر و جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، بمقر النقابة.

يأتى ذلك بتنسيق لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين برئاسة محمد السيد الشاذلي، فى إطار بحث السبل لدعم وتطوير قدرات الصحفيين المصريين، بما يسهم في تعزيز المهنية ورفع كفاءة العمل الصحفي، من خلال ورش عمل تدريبية ودورات لغة مجانية للصحفيين. بالإضافة إلى ذلك، سيشمل مسابقات سنوية تقدم جوائز تحفيزية وتتيح تدريب في مؤسسات خارجية.

ومن جانبه، رحب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بزيارة السفيرة أنجلينا إيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي والوفد المرافق لها، مؤكدا أن تلك الزيارة تمثل خطوة مهمة فى إطار بحث السبل لتعزيز قدرات الصحفيين المهنية ودعم برامج التدريب والتأهيل داخل النقابة، مشيرا إلى ان هذا اللقاء الذي يأتي للمرة الثانية يأتي في اطار الحرص على إتاحة المعلومات ودعم قدرات الصحفيين .

وأكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين أن هذا الزيارة تتماشى مع الاستراتيجية الجديدة للجنة، التي تسعى إلى إقامة فرص تعاون مع مختلف المؤسسات لتقديم المزيد من الدعم للصحفيين، مشيرًا إلى أن هذا يأتى في إطار جهود النقابة لبحث آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير المهارات المهنية.

وأكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست أن هذا التعاون يمثل مبادرة تاريخية لدعم الدور القوي للنقابة من خلال تعزيز المهارات والموارد المتاحة للصحفيين في مصر، مضيفة: "يسعى هذا التعاون، من خلال برامج التدريب المستهدفة وتبادل المعرفة بين الإعلاميين الأوروبيين والمصريين، إلى معالجة التحديات المعاصرة التي يواجهها الصحفيون مثل التحول الرقمي والمعلومات المضللة ونقص الموارد".

وأضافت السفيرة إيخهورست: "يركز عمل الاتحاد الأوروبي في مصر على التواصل بين الأفراد وتنمية المهارات والارتقاء بالكفاءة الصحفية في المشهد الإعلامي سريع التطور".