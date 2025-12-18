هل هناك أمل؟.. الغندور يطرح تساؤلا مثيرا قبل بطولة أمم أفريقيا

علق الإعلامي خالد الغندور، على استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “ما هي توقعاتكم لمشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في المغرب وهل ممكن نصل لمرحلة ترضي المصريين وهل هناك أمل في التتويج بهذه البطولة”.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى المملكة المغربية، التي تستضيف النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا تم توزيعهم على 6 مجموعات.

وتعد الجولة الأولى من دور المجموعات بمثابة اختبار حقيقي للمنتخبات الكبرى، حيث تشهد عددًا من المواجهات القوية التي قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا.

المغرب × مالي | افتتاح ناري لأصحاب الأرض

المجموعة الأولى – الجمعة 26 ديسمبر – ملعب مولاي عبدالله

يفتتح منتخب المغرب، مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، مشواره بمواجهة صعبة أمام منتخب مالي. ويعتمد أسود الأطلس على مجموعة من أبرز نجومهم، يتقدمهم أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، وعز الدين أوناحي، في محاولة لتحقيق بداية مثالية.

في المقابل، يدخل منتخب مالي اللقاء بطموحات كبيرة، معتمدًا على عناصر مميزة أبرزهم أليو ديانج والبلال توريه وأمادو هايدرا.

مصر × جنوب إفريقيا | لقاء بطابع ثأري

المجموعة الثانية – الجمعة 26 ديسمبر – ملعب أكادير الكبير

يصطدم منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي في مواجهة تحمل ذكريات مؤلمة للفراعنة، بعد الخروج من النسخة الماضية.

ويقود محمد صلاح وعمر مرموش طموحات المنتخب المصري لتحقيق انتصار يعيد الثقة مبكرًا، بينما يعتمد منتخب جنوب إفريقيا على تألق حارسه رونوين ويليامز، أحد أفضل حراس القارة في السنوات الأخيرة.

تونس × نيجيريا | صراع التاريخ والبطولات

المجموعة الثالثة – السبت 27 ديسمبر – المجمع الرياضي

تجمع هذه القمة منتخبين من أصحاب الباع الطويل في البطولة. نيجيريا بثلاثة ألقاب قارية، وتونس بلقب وحيد، في مواجهة متكافئة دائمًا تشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا، خاصة مع التاريخ المتقارب بين المنتخبين في لقاءاتهما السابقة.

السنغال × الكونغو الديمقراطية | طموح استعادة المجد

المجموعة الرابعة – السبت 27 ديسمبر – ملعب طنجة

يسعى منتخب السنغال، بطل نسخة 2021، للعودة إلى منصة التتويج، ويبدأ رحلته بمواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية، الباحثة عن لقبها الثالث تاريخيًا. مواجهة يتوقع أن تتسم بالقوة البدنية والسرعة العالية.

الجزائر × بوركينا فاسو | ندية متجددة

المجموعة الخامسة – الأحد 28 ديسمبر – ملعب مولاي عبدالله

لقاء يتجدد بين منتخبين اعتادا تقديم مباريات مثيرة. تاريخ المواجهات يشير إلى تكافؤ واضح، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات في صراع مبكر على صدارة المجموعة.

الكاميرون × كوت ديفوار | قمة كلاسيكية

المجموعة السادسة – الأحد 28 ديسمبر – ملعب مراكش

تختتم الجولة الأولى بقمة من العيار الثقيل بين الكاميرون وكوت ديفوار. تاريخ حافل بالبطولات والنجوم يمنح اللقاء أهمية استثنائية، في صراع مبكر على حسم الصدارة وفرض الهيبة القارية.

بهذه المواجهات القوية، تنطلق أمم إفريقيا 2025 بإيقاع مرتفع، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستحمله الأيام الأولى من مفاجآت وإثارة كروية