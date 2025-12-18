قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل هناك أمل؟.. الغندور يطرح تساؤلا مثيرا قبل بطولة أمم أفريقيا

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

علق الإعلامي خالد الغندور، على استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الافريقية.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “ما هي توقعاتكم لمشوار منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية في المغرب وهل ممكن نصل لمرحلة ترضي المصريين وهل هناك أمل في التتويج بهذه البطولة”.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية إلى المملكة المغربية، التي تستضيف النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026، بمشاركة 24 منتخبًا تم توزيعهم على 6 مجموعات. 

وتعد الجولة الأولى من دور المجموعات بمثابة اختبار حقيقي للمنتخبات الكبرى، حيث تشهد عددًا من المواجهات القوية التي قد ترسم ملامح المنافسة مبكرًا.

المغرب × مالي | افتتاح ناري لأصحاب الأرض

المجموعة الأولى – الجمعة 26 ديسمبر – ملعب مولاي عبدالله

يفتتح منتخب المغرب، مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، مشواره بمواجهة صعبة أمام منتخب مالي. ويعتمد أسود الأطلس على مجموعة من أبرز نجومهم، يتقدمهم أشرف حكيمي، إبراهيم دياز، وعز الدين أوناحي، في محاولة لتحقيق بداية مثالية.

في المقابل، يدخل منتخب مالي اللقاء بطموحات كبيرة، معتمدًا على عناصر مميزة أبرزهم أليو ديانج والبلال توريه وأمادو هايدرا.

مصر × جنوب إفريقيا | لقاء بطابع ثأري

المجموعة الثانية – الجمعة 26 ديسمبر – ملعب أكادير الكبير

يصطدم منتخب مصر بنظيره الجنوب إفريقي في مواجهة تحمل ذكريات مؤلمة للفراعنة، بعد الخروج من النسخة الماضية. 

ويقود محمد صلاح وعمر مرموش طموحات المنتخب المصري لتحقيق انتصار يعيد الثقة مبكرًا، بينما يعتمد منتخب جنوب إفريقيا على تألق حارسه رونوين ويليامز، أحد أفضل حراس القارة في السنوات الأخيرة.

تونس × نيجيريا | صراع التاريخ والبطولات

المجموعة الثالثة – السبت 27 ديسمبر – المجمع الرياضي

تجمع هذه القمة منتخبين من أصحاب الباع الطويل في البطولة. نيجيريا بثلاثة ألقاب قارية، وتونس بلقب وحيد، في مواجهة متكافئة دائمًا تشهد صراعًا تكتيكيًا قويًا، خاصة مع التاريخ المتقارب بين المنتخبين في لقاءاتهما السابقة.

السنغال × الكونغو الديمقراطية | طموح استعادة المجد

المجموعة الرابعة – السبت 27 ديسمبر – ملعب طنجة

يسعى منتخب السنغال، بطل نسخة 2021، للعودة إلى منصة التتويج، ويبدأ رحلته بمواجهة قوية أمام الكونغو الديمقراطية، الباحثة عن لقبها الثالث تاريخيًا. مواجهة يتوقع أن تتسم بالقوة البدنية والسرعة العالية.

الجزائر × بوركينا فاسو | ندية متجددة

المجموعة الخامسة – الأحد 28 ديسمبر – ملعب مولاي عبدالله

لقاء يتجدد بين منتخبين اعتادا تقديم مباريات مثيرة. تاريخ المواجهات يشير إلى تكافؤ واضح، ما يجعل المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات في صراع مبكر على صدارة المجموعة.

الكاميرون × كوت ديفوار | قمة كلاسيكية

المجموعة السادسة – الأحد 28 ديسمبر – ملعب مراكش

تختتم الجولة الأولى بقمة من العيار الثقيل بين الكاميرون وكوت ديفوار. تاريخ حافل بالبطولات والنجوم يمنح اللقاء أهمية استثنائية، في صراع مبكر على حسم الصدارة وفرض الهيبة القارية.

بهذه المواجهات القوية، تنطلق أمم إفريقيا 2025 بإيقاع مرتفع، وسط ترقب جماهيري كبير لما ستحمله الأيام الأولى من مفاجآت وإثارة كروية

كأس الأمم الافريقية خالد الغندور منتخب مصر المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

حالة الطقس الخميس.. الأرصاد تحذر من أمطار في بعض المناطق

نيفين مندور

نيفين مندور حياة مليئة بالدموع .. قصة فيحاء انتهت بمأساة

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

في يناير 2026.. الحكومة تصرف 1500 منحة لهذه الفئات

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو

نجل المسن الصعيدي صاحب واقعة المترو: رفضنا اتخاذ إجراءات قانونية

المستشار محمد الحمصاني

مُتحدث مجلس الوزراء: الحكومة تعمل على التصدي لأي زيادات غير مبررة في الأسعار.. والدولة لديها خطة لزيادة الأجور|تفاصيل

ChatGPT

تسريب ضخم لمحادثات ChatGPT.. بيع محادثات 8 ملايين مستخدم لمزودي البيانات

سيد عبدالحفيظ

صدى البلد يكشف خطة الأهلي لدعم فريق الكرة في ميركاتو الشتاء

نورهان

آلام متتالية.. نورهان شعيب تعلن تعرضها لـ وعكة صحية بالمغرب

ترشيحاتنا

باكستان والعراق

باكستان والعراق يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

الولايات المتحدة تشيد بدور قطر في دعم الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط وأفريقيا

ترامب

ترامب: الرسوم الجمركية ساهمت في إنعاش الاقتصاد.. وأوقفنا 8 حروب وأعدنا السلام للشرق الأوسط

بالصور

جداول مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحي

طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.
طريقة تحضير الفول المدمس لفطار صحى.

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية

طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.
طريقة تحضير كيك البرتقال الشتوية.

لن تصدق.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبد و قوانص الدجاج؟

فيديو

نفين مندور

بعد وفاة نيفين مندور في منزلها .. الأسرة تكشف ملابسات الحادث

أزمة فريال يوسف ونادية الجندي

فنانة فاشلة.. تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل اتهام فريال يوسف لنادية الجندي بالسب والتشهير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد